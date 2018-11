Fazendo colégio na universidade

Há trinta anos, criamos o Colégio FAAP para prover nossas faculdades de alunos com habilidades intelectuais e posturas que suportassem a transição para o ensino superior sem traumas. Quando, como vice-diretor da Faculdade de Administração da FAAP, analisávamos as causas da evasão no início dos cursos superiores, concluímos que eram consequência, em grande parte, da falta de orientação vocacional, do completo desconhecimento da vida acadêmica e, sobretudo, de carências de uma formação mais voltada às especificidades da cultura universitária.

Dessa forma, ousamos criar um colégio física e culturalmente inserido na vida acadêmica.

Foi um começo desafiador pelo receio da justaposição de mundos diversos, o que superamos pela conscientização dos alunos de suas responsabilidades e pela cultura de uma convivência respeitosa e sinérgica.

Se tivemos desafios, desde logo pudemos avaliar os enormes benefícios do desfrute de um universo cultural que, do Museu de Arte Brasileira às possibilidades de participar de palestras e aulas dos dezessete cursos de nosso complexo universitário, vão plasmando estudantes que vencem a barreira dos vestibulares e obtêm sucesso no ensino superior.

Além da possibilidade de “aulas de degustação” nos cursos de graduação, uma iniciativa consolidou a nossa proposta pedagógica: falamos dos Projetos Especiais, conjunto de programas compactos ministrados pelos professores universitários, numa dinâmica de renovação constante, eletivos e ofertados pela tendência vocacional dos alunos.

Tais projetos, mais do que a abertura de novos horizontes culturais e profissionais, reproduzindo a cultura acadêmica, preparam para a difícil transição entre colégio e universidade.

A título de ilustração, neste ano que finda, foram oferecidos aos nossos alunos projetos diversos como: Fotografia, Desenho de Moda, Introdução à Moda, Inteligência Econômico Financeira, Office, Teatro, Gastronomia, Animação no Cinema, São Paulo e Suas Manifestações, Política e Comportamento, Fotografia, Desenho, Robótica, Jogos de Relações Internacionais e Personal Stylist.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

