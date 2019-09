Exemplos exemplares: o voluntariado social no Colégio

Quando os tempos parecem conspirar contra a esperança, quando as manchetes nos convidam a evitá-las, quando a voz dos descrentes lidera o coro da humanidade, basta abrir espaço para os jovens, para que a luz retorne transformando o túnel num horizonte amplo.

Desde sempre, cumprindo a função social da FAAP, nosso Colégio desenvolveu, regularmente, campanhas de cunho filantrópico: fomos campeões, entre todos da instituição, nas campanhas do agasalho, nas coletas de alimentos e de brinquedos.

Na última Semana do Colégio, nossos alunos idealizaram uma prova que consistiu em uma ação concreta junto a quatro entidades filantrópicas, com a supervisão e apoio da FAAP Social: escolhidas as entidades, as equipes as visitaram e, constatando as especificidades delas, construíram um projeto que redundou em uma ação concreta de um dia.

Jogos, teatros, leituras, sessões de maquiagem, mais do que levar lazer e alegria para crianças e idosos, abriram para os nossos alunos uma nova dimensão da vida, confirmaram a vida de uma humanidade esquecida e que pode dar sentido a muitas outras vidas.

E foi assim que a chama do voluntariado percorreu o Colégio reunindo perto de sessenta alunos dispostos a dar uma parte de seu tempo aos mais necessitados.

Sempre apoiados pela FAAP Social, o grupo se reuniu com o coordenador da ABCD Nossa Casa, entidade que cuida de cerca de quatrocentas crianças, para conhecer sua obra, necessidades e possíveis ações. Em poucos minutos, a criatividade de nossos jovens arquitetou dois eventos, perfeitamente adequados, com datas e pormenores definitivos.

A constituição desse núcleo de voluntários se transformará num processo permanente e crescente, cujo objetivo será buscar, mais e mais, enraizar em nosso projeto pedagógico ações sociais efetivas, pois voluntárias.

O brilho nos olhos dos jovens quando se lhes entrega responsabilidades é a única certeza de que não existem males maiores para os quais não existam esperanças ainda maiores.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br