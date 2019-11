Ex-aluna do Colégio FAAP conquista premiação da Embaixada da União Europeia

Quem vive da educação tem, a cada dia, razões para se orgulhar e deixar as dificuldades esquecidas num oceano de conquistas e vitórias. Ora são alunos que conseguem superar suas limitações, ora são turmas que acolhem e adotam novatos, modificando suas vidas pelo calor humano, e, sobretudo, o orgulho de vermos brilhar nossos antigos alunos no mercado.

Em parceria com a Embaixada da União Europeia, a FAAP ofereceu o curso “União Europeia: história, desafios e perspectivas”, ministrado pelo professor Carlo Cauti, jornalista italiano, mestre em Relações Internacionais e em Jornalismo Internacional e de Guerra e responsável pelo projeto de Public Diplomacy da União Europeia.

No desenvolvimento do programa, após as várias etapas de avaliação, a jovem Lais de Araújo Zeitune, aluna do Curso de Relações Internacionais da FAAP e ex-aluna do Colégio FAAP, ante seu surpreendente aproveitamento, ganhou como prêmio pela distinção no curso um estágio em Bruxelas para conhecer e acompanhar o funcionamento dos órgãos da União Europeia.

Lais fez todo o ensino médio em nosso Colégio onde, desde seu ingresso, se destacou, não apenas pelo seu brilhantismo escolar, motivo pelo qual ocupou, permanentemente, nosso Quadro de Honra, mas, também, por sua participação nos eventos extracurriculares como as Semanas do Colégio, na qual revelou dons artísticos e de liderança.

Nada mais recompensador para um educador do que assistir o sucesso de uma jovem que jamais deixou que o seu brilhantismo afetasse a meiguice e a humildade. Laís é um prêmio para nós que nos realizamos pelo sucesso de nossos alunos.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

