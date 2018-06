Eventos ousados que valem os riscos

Em nosso último post falamos da difícil dicotomia entre as aventuras e a inovação em educação, mas lembrando do dever do educador de ousar, de buscar acompanhar o seu tempo sem atropelar princípios.

Nessa busca, chegamos à oitava edição de nossa Semana do Colégio: cinco dias dedicados à integração dos alunos, à cooperação, à cultura e aos esportes e, acima de tudo, à prática cidadã, algo de que temos carências profundas e que geram consequências nefastas.

E, nesse jogo de pesos e contrapesos que permeia a vida de quem decide, ante a alegria de nossos alunos de saírem do lugar comum, de se mobilizarem num clima de competição saudável, contrapõem-se tímidas e isoladas vozes. São os defensores dos “colégios sérios”, nos quais aulas e mais aulas devem ser dadas alucinadamente; colégios que não podem se dar ao luxo do “desperdício de tempo”. Enfim, escolas que sempre fazem mais do mesmo e que se esvaem na monotonia das sombras conservadoras, apesar de alguns espasmos modernizantes à guisa de atualizações.

Quando o espaço de aula, de há muito, se expandiu; em tempos onde o construir do conhecimento se vale de instrumentos lúdicos e tecnológicos, não podemos reduzir a escola, apenas, ao ramerrão de aulas expositivas onde o professor se esforça por sequestrar turmas sonolentas.

Numa era onde o espaço virtual, incrivelmente lúdico e magnetizador das atenções, e no tempo em que as redes sociais enclausuram as pessoas em cavernas digitais, congregar, incentivar a cooperação criativa é obrigação da escola.

Se não tem sido muito tranquilo manter a Semana do Colégio FAAP, seria uma perda inestimável não entregar completamente, mais uma vez ao ano, nosso Colégio à santa fúria libertadora de nossos alunos que nos surpreende, nos encanta, emociona e, sobretudo, autoriza.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br