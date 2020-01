Educar enquanto processo de recriação permanente

Acompanhando a divulgação das instituições de ensino que atulha a mídia nestes tempos, fico bastante incomodado com as generalizações abusivas de modismos pedagógicos que atentam contra alguns princípios inalienáveis da educação.

Partindo do princípio indiscutível de que o educando é o sujeito da educação e enquadrando-o no espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, projetos pedagógicos devem atender às especificidades da comunidade escolar. Quando confrontamos algumas dessas “propostas modernizantes” com a realidade dos propositores, concluímos que foram feitas apesar das comunidades escolares, tendo em vista as dissonâncias de objetivos e recursos face às demandas da realidade.

Razões pelas quais o Colégio FAAP, sistematicamente, efetua uma pesquisa do perfil de seus alunos sobre o universo total, à qual somamos a outra pesquisa qualitativa de confirmação e complementação de dados.

Tais informações, nos fornecendo um amplo e detalhado panorama de nossas especificidades, nos têm permitido inovar, constantemente, instrumentais didáticos e objetivos secundários com a segurança de estarmos indo ao encontro dos anseios e necessidades de nossa comunidade escolar.

Uma vez detectadas as mudanças no perfil de nossa comunidade, passamos a intensificar o ritmo do nosso Projeto de Revisão Permanente, conferindo a ele mudanças mais ousadas, mas não menos pensadas. Faremos nascer um Colégio mais contundente no sentido de buscar estratégias e táticas que, sem ameaçar nossos valores pedagógicos, possam nos aproximar, ainda mais, da realidade de nossos alunos.

Pensar e gerenciar educação em tempos de tecnologias disruptivas, para uma geração de nativos digitais, significa inovar sem aventuras pedagógicas. Implica em níveis muito elevados de ousadia e bom senso, para não arriscar princípios essenciais, ou sermos atropelados e mortos pela história.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

