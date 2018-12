De volta para o passado recente, refletindo o ano escolar

Da mesma forma como nós, escola, fazemos uma análise retrospectiva do ano letivo ponderando resultados, avaliando estratégias e ferramentas utilizadas para a imprescindível atualização, é extremamente oportuno que estudantes e famílias dediquem algum tempo para uma reflexão calma e pacífica sobre o ano escolar. Nos casos de percalços essa reflexão, obviamente, é impositiva, mas não menos necessária do que nos casos de aprovação.

Ainda com as cinzas da batalha fumegando, ficam mais vivas na memória os momentos dessa verdadeira guerra que é educar nestes tempos e, assim, rever as causas do sucesso para persegui-las e, também, as dos fracassos para evitá-las.

É muito prejudicial a postura reinante que, findo o período escolar, falar sobre escola e temas correlatos é terreno minado, é tabu a ser evitado como verdadeira maldição.

Pode ser que em tempos digitais a História não mais seja a mestra da vida, dado o vertiginoso ritmo de mudança que vivemos. Mas, nessa história de cada um de nós, parar para refletir é uma ação de verdadeira sobrevivência a que nós e nossos filhos devemos nos habituar.

Insisto, parece que as férias são uma lápide a sepultar a vida escolar de cada ano.

É incrível como pais e filhos, após alguns breves cumprimentos nos casos vitoriosos e alguns comentários mais severos nos fracassos, evitem sentar e fazer uma análise um pouco mais demorada e mais séria, como aquelas que fazem ao reunir a família para discutir um roteiro de viagem.

Esse cuidadoso e refletido retorno ao recente fim do ano escolar pode significar um futuro mais profícuo, a valorização do tempo escolar ou, no mínimo, uma aproximação maior entre pais e filhos.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br