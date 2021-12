Conselhos de classe: uma nova dimensão da aprovação escolar

Tema recorrente e vital na vida escolar, a aprovação final e, como pré-condição, o Conselho de Classe, sempre foram fatores reveladores da essência de um projeto pedagógico. No desenlace final do processo de aprendizagem, no qual a escola se avalia pelas conquistas de seus alunos, não pode haver lugar para dissonâncias.

Avaliações sistemáticas, acompanhamento constante, estreita parceria e comunicação com as famílias, trabalho cuidadoso e personalizado para as dificuldades de aprendizagem e coesão das diversas atividades pedagógicas formam um conjunto de atitudes que facilita e permite que o Conselho Final confirme com justeza e realismo pedagógico o desempenho dos alunos.

Chega a ser emocionante o conhecimento que os professores do Colégio FAAP têm de cada um de nossos alunos: características de personalidade, preferências e dificuldades, contexto familiar, enfim, conhecimento acurado de seus perfis que só a proximidade no trato diário permite.

Turmas reduzidas e a manutenção de uma cultura de cordialidade e diálogo são as pedras angulares de nosso edifício pedagógico. No mesmo sentido de avaliações integrais do desempenho escolar de cada aluno, a manutenção do espírito original dos Conselhos de classe elimina eventuais parcialidades inconscientes e naturais.

Afinidades, peculiaridades próprias à cada ciência, são causas de perda relativa de objetividade na avaliação. Mas quando o todo avaliativo é composto pela totalidade da equipe pedagógica, pequenas dissonâncias são niveladas prevalecendo uma visão realista da vida escolar e, sobretudo, do crescimento de cada aluno, fator maior de qualquer avaliação escolar que deve sobrepujar a mesquinhez aritmética que ainda se verifica nos desvãos obscuros do anacronismo escolar.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

