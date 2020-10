Campanha organizada pelos alunos arrecada itens de higiene para a ABCD Nossa Casa

Todos podem contribuir por meio de “vaquinha” on-line

Com o apoio da área de Responsabilidade Social da FAAP, um grupo de alunos do Colégio FAAP organizou uma “vaquinha” on-line em benefício das famílias atendidas pela instituição ABCD Nossa Casa. O objetivo é arrecadar – até 30 de outubro – o valor equivalente a pelo menos 150 kits básicos de higiene. Todos podem participar, contribuindo por meio da plataforma Benfeitoria .

“Os alunos optaram por kits de higiene, tendo em vista que há uma necessidade dessas famílias por esses itens. Normalmente, as pessoas recebem muito mais doações de alimentos básicos”, explica o professor Atílio Monteiro Junior, que coordena o programa social do Colégio FAAP, trabalhando a consciência social com grupos de voluntários como atividade perene.

Além da arrecadação, os estudantes também estão produzindo vídeos curtos de conscientização ambiental, sobre o reuso da água ou o reaproveitamento de alimentos, por exemplo. Esse conteúdo será repassado pela ONG às famílias cadastradas via aplicativo de mensagens.

“São ações que podem ser feitas a distância, devido ao distanciamento social causado pela pandemia, e que tem um valor enorme para esses alunos, que se organizam em prol do outro. É um esforço para a formação de valores humanos que vão além da sala de aula”, completa o professor.

Quem não quiser contribuir por meio da plataforma também tem a opção de doar o próprio kit de higiene, contendo shampoo e condicionador. O material pode ser entregue na portaria G2 da FAAP (Rua Alagoas, 903), de segunda a sexta, entre 9h e 18h.