As incríveis vantagens de um Colégio no ambiente universitário

Nascido sob o signo de um projeto inovador, o Colégio FAAP não está focado, tão somente, na aprovação nos grandes vestibulares, mas na preparação de seus alunos para que possam cursar, com êxito, as melhores universidades. Como vice-diretor da Faculdade de Administração da FAAP, quando criamos o nosso Colégio, nos impressionava o alto índice de dificuldades dos ingressos.

Passamos, então, a pesquisar as causas dessas dificuldades que, dentre outras consequências, resultava em altos índices de reprovações e evasão.

Assim, constatamos a carência de orientação vocacional que provocava e provoca opções prematuras e pouco ponderadas e, acima de tudo, o choque cultural causado pela transição que se agrava, nestes tempos, por uma crescente infantilização de nossos jovens.

Na profilaxia desses males de custos tão elevados, que se abatem sobre nossos jovens no início de suas vidas acadêmicas, criamos, no paralelo de uma formação sólida, um Programa de Orientação Vocacional Permanente e, como iniciação acadêmica, um conjunto de cursos que designamos por Projetos Especiais.

Os Projetos Especiais são aulas de Inteligência Financeira, Marketing Pessoal, Teatro, Gastronomia, Animação, Desenho, Fotografia, Oficina de Coleta e Análise de Dados, Construindo Aerogeradores, Relações Jurídicas Contemporâneas, Desenho de Moda, Modelagem de Moda, Introdução à Moda, Cidadania, Sustentabilidade e Aspectos Ambientais, Liberdade e Privacidade no Marketing Digital, entre outras. Essa relação pode ser ampliada, de acordo com a demanda dos alunos.

Desenhados para serem “degustações” dos inúmeros cursos e da multiplicidade de disciplinas de nossa Faculdade, esses programas voluntários e de curta duração, ministrados pelos professores universitários nas oficinas e laboratórios acadêmicos, têm permitido para os nossos alunos um efetivo conhecimento dessa “cultura do ensino superior”.

Dentro do campus universitário e em estreita colaboração com a vida acadêmica, a transição para a universidade perde grande parte de seus efeitos traumáticos, tornando a adaptação mais um segmento de um processo iniciado e trabalhado no Colégio.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br