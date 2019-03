Alunos do Colégio FAAP participam de aula magna com o Ministro Dias Toffoli

Entre as inúmeras vantagens de sermos um Colégio na faculdade, a possibilidade de nossos alunos usufruírem da atmosfera e eventos acadêmicos é, sem dúvida, uma inestimável riqueza.

No dia 18 de fevereiro, graças ao gentil convite do Diretor da área de Direito da FAAP, professores José Roberto Neves Amorim, nossos alunos puderam conversar com o Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), além de assistir a uma palestra especificamente dirigida aos iniciantes e aos pretendentes à carreira jurídica.

Da mesma forma que muitos expoentes de diferentes áreas vêm à FAAP proferir palestras aos alunos, o encontro com o Ministro mostrou uma inusitada faceta: a preocupação em orientar os jovens na difícil escolha de uma profissão. De forma didática e objetiva, o palestrante fez um conciso panorama da carreira jurídica no Brasil, suas possibilidades e percalços.

É dever do educador enaltecer alguém que, no mais alto grau de sucesso profissional, abre espaço em uma pesada agenda para trazer aos jovens, mais do que uma rica experiência de vida, o exemplo concreto do educador que, neste caso, despe a toga e simplifica o jargão jurídico.

Experiências como essa permitem aos nossos alunos escolhas profissionais mais maduras num mercado de trabalho cada vez mais agudizado pelas rápidas transformações que, tanto abrem horizontes impensáveis até outro dia, como anulam, num piscar de olhos, antigas profissões.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

