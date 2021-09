Alunos do Colégio FAAP na Assembleia da ONU

Antes que sejamos taxados de faltar com a verdade, esclarecemos: todo ano é organizado o Fórum FAAP de Discussão Estudantil, organizado pelo curso de Relações Internacionais, onde dezenas de colégio e centenas de alunos simulam a Assembleia Geral da ONU. Evidentemente, o Colégio FAAP participa.

Uma vez sorteados os países que cada colégio representará, tem início a preparação dos alunos, que envolve pesquisa sobre o país que lhe foi destinado e suas relações no contexto internacional, sob a orientação dos professores dos colégios.

Considerando o volume de trabalho extraclasse e o fato de a participação ser voluntária, são dignos de elogio a dedicação e o entusiasmo que contagia os participantes. Há que se considerar que, nesta condição de exceção, onde a preocupação sanitária da FAAP determinou que todas as atividades fossem online e, portanto, sem os atrativos que a organização propicia no presencial.

Assim, a fidelidade dos participantes que, durante cinco dias, se dedicam, integralmente, às atividades, nos dá a dimensão da seriedade com que os nossos jovens podem encarar desafios entusiasmantes, numa comprovação que a vontade de estudar é decorrência de abordagens didáticas adequadas em temas atuais e com o adequado suporte.

Numa organização sem retoques, as sessões exigem postura, eloquência e pertinência na defesa de pontos de vista, o que obriga a um importante treinamento para expor ideias em público com clareza, concatenação lógica e desenvoltura – qualidades tão ausentes e necessárias na vida profissional. Não basta sermos competentes, é preciso sabermos explicar o quanto.

Ao final de tão rica, mas extenuante jornada, fica a grande lição e alegria para nós educadores: prêmios são distribuídos, vencedores destacados, mas prevalece a mais importante lição de que as verdadeiras vitórias não produzem derrotados. Num contexto irracionalmente maniqueísta, essa aceitação e exaltação do mérito alheio é a prova maior do educar para a civilidade!

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br