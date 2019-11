ALUNOS DO COLÉGIO FAAP DE RIBEIRÃO PRETO CONQUISTAM MEDALHAS EM OLIMPÍADA DE CIÊNCIAS

Os estudantes do Colégio FAAP de Ribeirão Preto participaram recentemente da quarta edição da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Realizada com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a competição bateu o recorde neste ano, com quase dois milhões de inscritos de todo o País.

Os alunos Diogo Augusto Brunini Teixeira, Felipe Pinto Coelho Nuti e Vinícius Bastos Marcos ganharam a medalha de ouro na competição. Já os estudantes Guilherme Machado Rios e Marina Perassolli de Lazari foram agraciados com a de prata.

A Olimpíada teve como principal finalidade atrair os estudantes das escolas públicas e particulares do Ensino Médio e do último ano (9º ano) do Ensino Fundamental para o estudo da Biologia, Física, Química e Astronomia, visando formar cidadãos que contribuam com o progresso da ciência e do País.

A cerimônia de entrega das medalhas será realizada no próximo dia 28 de novembro, no auditório da Universidade de São Paulo. A competição integra o programa Ciência na Escola e é realizado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), a Associação Brasileira de Química (ABQ), o Instituto Butantan e a Sociedade Astronômica Brasileira.