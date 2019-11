Alunos do Colégio FAAP contam com aulas de marketing pessoal

O desafio de qualquer profissional no mercado é fazer a diferença entre tantos outros que buscam a mesma oportunidade. A afirmação é da professora Vera Pacheco, do curso de Publicidade e Propaganda da FAAP. A especialista ministrou recentemente um curso livre de marketing pessoal para os alunos do Colégio FAAP, dentro do programa de aulas especiais desenvolvidas em parceria com os cursos de graduação.

De acordo com a professora, as aulas tiveram o objetivo de apresentar os recursos e as ferramentas para o desenvolvimento do marketing pessoal, possibilitando ao aluno o reconhecimento e a conscientização do assunto para que ele consiga, com mais facilidade, alcançar seus objetivos profissionais e as metas pessoais.

“Como são oficinas para jovens do curso fundamental, começamos com uma breve apresentação de conceito de marketing e suas ferramentas. Em seguida, adaptamos essas ferramentas para o marketing pessoal, complementado com cases de marcas pessoais bem sucedidas e fracassadas”, explica a professora.

Para tanto, a professora utilizou a metodologia ativa, na qual o estudante é o agente principal responsável pela sua aprendizagem. As atividades exigiram a leitura de textos específicos sobre autoconhecimento, valores, comportamento profissional e pessoal, análise Swot e comportamento nas redes sociais.

Em entrevista ao Blog do Colégio FAAP, a professora fala sobre a importância da discussão do tema entre os jovens e dá dicas para o leitor.

Por que os jovens precisam entender de marketing pessoal?

É importante implementar o marketing pessoal mais cedo possível. Desenvolver uma imagem positiva dentro das empresas, manter uma conduta ética, ter um bom relacionamento e saber se comportar nas situações cotidianas e de estresse transmitem uma boa imagem, além de credibilidade entre outros profissionais.

O interessante nessa oficina é fazer o jovem começar a pensar sobre quem é ele como pessoa, qual a sua especialidade e se a sua marca pessoal é a imagem que vem à mente das pessoas quando elas pensam nele. Além disso, saber se a imagem representa seus valores, sua personalidade, suas qualificações e as qualidades que fazem dele uma pessoa singular, entre seus concorrentes.

Poderia citar dicas importantes sobre marketing pessoal?

1) Defina seus objetivos profissionais e pessoais

2) Faça um planejamento para alcançar esses objetivos

3) Gerencie sua marca pessoal sempre. É um trabalho que nunca acaba.

4) Cuidado! Você está sendo sempre monitorado. As redes sociais podem ser uma ferramenta tanto para o bem como para o mal.

5) Seja sempre autêntico, ético e verdadeiro.

6) Só quem pode fazer a diferença é você mesmo.