“Acho a Química a disciplina mais importante do currículo escolar”

Há 10 anos no Colégio FAAP, o professor Eduardo Fernandes Basílio, de Química, não foi sempre um apaixonado pela disciplina. “Aprendi a gostar somente no ensino médio, inspirado por um ótimo professor que tive”, disse. Depois disso nunca mais deixou a Química. Ainda como estagiário, foi trabalhar em uma indústria, mas, ao se formar, em 1988, percebeu que o que queria mesmo era ser professor. “Sigo até hoje, sem arrependimentos”, brinca.

Em entrevista ao Blog do Colégio FAAP, o professor Eduardo falou sobre suas aulas e a importância de sua disciplina. “Sem a Química não somos nada”, pontuou.

Qual a importância em aprender Química?

A Química é uma matéria curricular que o aluno precisa aprender, mesmo se não for seguir carreira. Não é só matéria de vestibular. O conhecimento é sempre importante, por isso acho que é a disciplina mais importante do currículo escolar. Isso porque faz parte do nosso dia a dia – desde quando acordamos até a hora de dormir. Mostro para o aluno que, ao escovar os dentes, tomar banho ou ao pegar o carro, a química está presente no creme dental, no shampoo, no combustível e todos os outros produtos que usamos. Quando estamos doentes, precisamos tomar remédio, que também é feito a partir da química. Ou seja, sem a química não somos nada.

Sendo tão importante, porque você acredita que há uma resistência por parte dos alunos em gostar da disciplina?

O aluno tem uma certa resistência pelas aulas de exatas, e a Química é ainda mais complicada, por depender da Matemática, da Física e da Biologia. No primeiro ano, aprende-se a base que é a química geral; no segundo tem aulas de físico-química e, por fim, no terceiro, é química orgânica. Tem bastante cálculo, o uso de logaritmos entre outros. Essa interdisciplinaridade acaba assustando os alunos.

Além disso, se o aluno não teve uma boa aula no ensino fundamental, vai carregar essa carência para o ensino médio, ficando mais difícil de acompanhar as aulas. A base é tudo na química.

Por conta disso, temos no contraturno um núcleo de apoio, para tirar dúvidas e fazer mais exercícios.

Como são as aulas de Química do Colégio FAAP?

Há aulas expositivas a partir de apostilas customizadas que desenvolvo especialmente para as aulas, mas também utilizamos livros didáticos. Tem também aulas práticas em laboratórios, onde o aluno vai entender como funciona aquele processo químico que estudamos em sala. O aluno comprova na aula prática aquilo que viu em livro, assim a aula se torna mais dinâmica.

Como deixar essas aulas mais atrativas para esses jovens?

Utilizamos aplicativos para mostrar alguns assuntos, como radioatividade. Não há como estudar isso em laboratório, então mostramos a partir de um aplicativo como funciona a radiação, o reator nuclear, o uso de quimioterapia etc.

Também passamos filmes, como o Nosso Amigo o Átomo (1957), que é um documentário do Walt Disney que explica química nuclear e mostra como começou tudo e a importância do átomo, que é a base de toda a química.