A saga de G: último capítulo do prefácio

Um de meus raros e fiéis leitores me cobrou o final da história de G, o nosso aluno desafio mencionado no último post.

Num rápido histórico, G foi um aluno que chegou com um quadro de limitações comportamentais e intelectuais que, até sua saída do Colégio, não recebeu um diagnóstico nem convincente, nem clinicamente definido: limitações intelectuais localizadas, sociopatia e comportamentos repetitivos típicos das estereotipias do autismo.

Após um esforço de toda a comunidade escolar sob a coordenação extremosa e competente de nossa Orientadora a Professora Marinez Felix Brochi Rafaldini, G começou, dentro de suas limitações, a integrar-se à vida escolar, desenvolver-se intelectualmente e, acima de tudo, a ampliar a qualidade de sua vida social. Deixamos, como clímax do post passado, a participação voluntária de G cantando num dos eventos culturais do Colégio: o desejo dele de se expor para todo o Colégio e a aclamação entusiástica dos colegas foram o galardão de uma vitória coletiva de efetiva inclusão.

Pouco antes da formatura, num gesto de emocionante eloquência, G despediu-se de nós com um beijo acompanhado de uma singela e eloquente frase: “sentirei saudades!”. Para um jovem que não conseguia estabelecer uma coversa, que evitava um abraço, tal atitude inaugurou uma nova etapa de progresso para esse jovem.

Atualmente G segue um curso superior tecnológico que entrou via vestibular e que, pelo que pudemos saber, cursa sem maiores dificuldades.

Dentre os bons combates da educação, G foi um exemplo de que a confiança da família na escola, somada a um trabalho de sensibilização da comunidade que se engaja, torna a inclusão um aprendizado coletivo de resultados inimagináveis.

Professor Henrique Vailati Neto é diretor do Colégio FAAP – SP. Formado em História e Pedagogia, com mestrado em Administração. É professor universitário nas disciplinas de Sociologia e Ciência Política. Tem quatro filhos e quatro netos.

Troque ideia com o professor: col.diretoria@faap.br