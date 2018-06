Comemoração dos 50 anos de história do Colégio Equipe

Caros alunos, pais, ex-alunos e amigos do Equipe,

Este ano nossa escola completa 50 anos. Motivo de muito orgulho e de comemoração! Para contar a história de uma escola tão especial, estamos produzindo um livro e um filme em que todos podem colaborar enviando fotos, vídeos e depoimentos.

Como em uma escola os processos são tão importantes quanto os produtos, ao longo do ano estamos fazendo alguns eventos com o tema “Equipe 50 anos”.

Assim, para alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II, organizamos uma semana especial, contando aspectos importantes da nossa história. Também fizemos um trabalho de campo optativo para alunos de 8º ano à 3ª série do Ensino Médio, com a seguinte questão: “Espaço e Memória: O que podemos apreender dos lugares por onde o Equipe passou?”.

Além disso, em nosso seminário anual de formação de professores, pudemos fazer uma reflexão sobre a trajetória pedagógica da escola a partir de depoimentos de ex-professores de várias gerações diferentes. Eles foram convidados a conversarem com nossos educadores atuais.

No último sábado convidamos alguns ex-alunos de gerações distintas para conhecerem parte do material que está sendo produzido e ouvir suas opiniões sobre ele. Foi bem bacana revê-los e poder contar com as análises sempre críticas e afetivas de todos.

As comemorações não param! A vontade de fazer festas e eventos que reúnam todos que queiram participar é imensa. Nesses momentos poderemos também compartilhar parte do material pedagógico e cultural do Equipe.

Estamos aceitando voluntários que possam trabalhar na concepção e na organização dessa grande festa, não só na ajuda pessoal, mas também na viabilização do levantamento de recursos para que tudo isso se concretize. Uma campanha de arrecadação coletiva online já está sendo preparada.

Se quiserem participar mais ativamente deste processo, entrem em contato conosco pelo e-mail: equipe50anos@colegioequipe.g.12.br

De qualquer forma, contamos com a sua importante ajuda para divulgar nossa celebração entre seus amigos!

Um grande abraço a todos!

Direção do Colégio Equipe