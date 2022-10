Tecnologia e a nova geração

Leia Também SITE OFICIAL

As revoluções digitais trouxeram para as novas gerações novas maneiras de interagir e de estar no mundo.

Por um lado, o acesso à informação é muito maior e há novas maneiras de interagir com as pessoas, por outro há uma grande preocupação em relação à perda de liberdade criativa, pensamento crítico e perda de ingenuidade das crianças ao serem expostas a universos considerados adultos. Como lidar com a interferência da tecnologia na nova geração?

“Já nascem sabendo”

As crianças estão cada vez mais cedo em contato com celulares e computadores. Dá a impressão de que “já nascem sabendo” mexer e usar esses equipamentos.

O número de crianças brasileiras que acessam tecnologias como computadores e celulares vem crescendo a cada dia, como mostra uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, segundo a qual 65% das crianças de 5 a 9 anos usam algum aparelho móvel e 57% acessaram alguma vez na vida um computador.

Mediação é fundamental

Mesmo que as mídias e máquinas propiciem aprendizagens novas e novos modos de aprender, pesquisadores ressaltam que o uso das tecnologias por si só não é suficiente para desenvolver o espírito crítico e as utilizações criativas. É necessária a mediação dos adultos e das instituições educativas não só para assegurar a compreensão das mensagens midiáticas, como para fazer um uso criativo delas, por isso a importância de iniciativas organizadas e planejadas dentro do ambiente escolar.

O digital na educação

Nesse contexto, é preciso incorporar as tecnologias digitais à educação. Não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover aprendizagens ou despertar o interesse dos estudantes, mas sim de utilizá-las como meio de construção de conhecimentos.

A Atmosfera Digital do Colégio Elvira Brandão favorece a interação de todos da

comunidade escolar, tendo como foco os seguintes eixos: Letramento Digital, Cidadania Digital e Cultura Maker (DIY).

Através do Projeto Google Educação, estudantes e educadores podem fazer trabalhos compartilhados, disponibilizá-los on-line e acessá-los de qualquer lugar, a qualquer momento.

Também contamos com a infraestrutura do Currículo da Cultura de Inovação, envolvendo o trabalho sócio emocional, empreendedorismo, tecnologia e Design Thinking. Por meio dessa atmosfera, procuramos propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, incentivando para que nossos estudantes sejam protagonistas na construção do seu próprio conhecimento.

Tecnologia na rotina

Quando desenvolvemos estratégias de facilitação digital no formato de aulas on-line, o processo de comunicação é fundamental para qualificar a interação entre estudantes e professores. A disponibilização de apoio do Google Classroom, como espaço de interação e repositório, é um apoio importante para que essa interação se sustente, mas também para organizar conteúdos e produções.

Quando se trata de estratégias educacionais on-line, contamos com momentos síncronos e assíncronos.

Momentos síncronos, quando se realiza uma videoconferência com todos online, pelo Google Meet por exemplo.

Momentos assíncronos, quando a interação acontece em momentos diferentes para professores e estudantes, como, por exemplo, tarefas e perguntas pelo Google Classroom.

Então, o que fazer?

O uso das ferramentas digitais e da tecnologia, pode permitir a expansão do conhecimento e o acesso a novas formas de aprendizagem. A escola de hoje sabe que deve formar cidadãos críticos que saibam questionar, refletir, avaliar, criar, recriar, colaborar e podemos fazer isso usando as novas tecnologias como uma das ferramentas de construção do aprendizado, como falamos acima.

Conheça o Elvira!

Somos uma escola em movimento, aprendente, conectada e atual. Promovemos situações de aprendizagem que permitem ao indivíduo sentir e viver tudo o que aprendem, em um ambiente colaborativo de respeito às diversidades e às individualidades.

Se você ainda não é membro da nossa comunidade, agende uma visita e conheça nossa escola.

Venha fazer uma visita e conhecer nossa escola.