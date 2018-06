Férias pra que te quero! Divirta-se conosco

Quem poderá livrar o Super Abelha do vilão Dom Tiagón? Ainda mais agora que apareceu a Mista Izete para atrapalhar a vida do nosso herói?

Esse é um trabalho para os nossos pequenos super-heróis, que se prepararam, ao longo da semana, para ajudar o Super Abelha a se livrar de Dom Tiagón e Mista Izete! Tivemos comidinhas especiais, como a coxinha de legumes, oficinas e até academia de heróis para preparar o corpo e a mente de nossos pequenos, cada um com um super poder: miado supersônico, poder da internet, da mente, da amizade, entre outros.

E para deixar a disputa mais emocionante, os pequenos heróis precisaram encontrar pistas espalhadas pelo colégio para ajudar a derrotar os inimigos. O confronto final foi uma batalha de bolinhas, com muita diversão. Dom Tiagón voltou para a prisão, onde agora também está a sua parceira Mista Izete. E o Super Abelha segue fazendo o bem.

Momentos lúdicos como esses fazem parte das nossas férias, que contam com uma programação especial. Despedimo-nos do tema Super-Heróis. Nesta semana, os participantes construirão uma máquina do tempo! Que demais!

Quer participar das nossas férias?

Ainda tem tempo de sobra!

Faça a sua inscrição neste link: http://bit.ly/2BbDIFY

Ou entre em contato conosco pelo telefone: 5645-4900.