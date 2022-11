Qual a importância do cultura maker para a formação do estudante?

A cultura maker, nosso espaço de criatividade e experimentação, oferece ferramentas físicas, digitais e tecnológicas para que o aluno possa imaginar e materializar o que quiser. É um convite à autonomia e ao protagonismo do aluno, promovendo desenvolvimento de competências e habilidades.

Mas você sabe qual é a importância para a formação do estudante?

Por que um espaço assim?

Antes de mais nada, é importante entender o conceito desse espaço. Utilizamos a Cultura Maker como ponto de partida para a construção de uma Cultura de Inovação, em que o estudante é o explorador e construtor do seu próprio mundo.

Um lugar para imaginar e materializar, a partir de diferentes tecnologias e processos criativos é transformador e é coerente com o que pensamos sobre nossa escola: uma escola para todos e uma escola para cada um.

A aprendizagem autoral, legítima, significativa desperta o prazer de viver o processo e de fazer parte do próprio processo de aprendizado e amadurecimento.

Como funciona aqui no Elvira?

Aqui no Elvira essas aulas estão integradas com o currículo de todas as disciplinas a partir do 1° ano do Fund. I.

Em parceria com o @naveavela.educ nosso espaço maker oferece vivências que vão além de criar novas ideias, trata-se de tirá-las do papel e colocar a “mão na massa”.

Dispomos de muitas ferramentas, sempre manuseadas com segurança, que são utilizadas em aulas expositivas, aulas participativas, em que aprimoramos e celebramos cada conquista!

Também dispomos de uma impressora 3D que diminui ainda mais os limites entre a imaginação e a materialização.

Reinvenção do contexto escolar

Os Espaços Makers têm o potencial de reinventar o contexto escolar na medida em que os projetos desenvolvidos são interdisciplinares, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Ao perceber a relação de uma disciplina com outra, o estudante não só compreende o porquê de cada conteúdo ensinado em sala de aula, mas também desenvolve competências e habilidades, como:

Pensamento crítico

Criatividade

Empatia

Colaboração

Autonomia

Qual a importância para a formação?

No espaço maker, o aluno explora o que existe para além da sala de aula, realiza experiências e experimenta processos e produtos que até pouco tempo não estavam acessíveis a ele.

O objetivo é que o aluno perceba o propósito e aplicação dos conceitos além do conhecimento em si, e isso, além de enriquecedor, ajuda no processo de maturação e fixação do que foi aprendido.

No laboratório, o aluno passa a ser protagonista das soluções dos desafios propostos. Naquele espaço, ele sabe que embora haja regras, ele pode criar.

O maker é um espaço para o aluno se sentir ativo e, através da curiosidade, investigação e experimentação, potencializar seu desempenho escolar.

Esse espaço desperta nos alunos a vontade de criar suas próprias obras e invenções, com autonomia em relação ao seu processo de aprendizado.

Além de todos os benefícios mencionados, a possibilidade de concretizar uma ideia mostra para a criança a potência e a capacidade que ela tem, o que favorece a parte emocional e a autoestima.

