Por uma educação antirracista.

Acreditamos que as diferenças enriquecem a comunidade escolar, tendo em vista que todas as pessoas têm os mesmos direitos e deveres e que o respeito é a base para uma convivência harmoniosa.

Com o objetivo de promover ações que consolidem um ambiente escolar antirracista, em outubro de 2021 iniciamos o Projeto de Educação Antirracista na nossa escola. Convidamos a nossa comunidade escolar, famílias e educadores a participarem ativamente desse projeto, o qual é composto pelos comitês: Financeiro/ Administrativo e Formativo/ Pedagógico.

A escola, como parte da sociedade, é um espaço que precisa observar e legitimar, diariamente, não apenas a história do sofrimento e cativeiro dos nossos antepassados, mas também a luta antirracista, construindo caminhos que nos façam refletir sobre o passado da nossa nação e construindo um futuro equânime e justo para todos!

Ainda temos um caminho pela frente, mas não partimos de um ponto zero: é preciso honrar a caminhada traçada por aqueles que vieram antes de nós e lutaram pra que estivéssemos ocupando esses espaços hoje – afinal, nossos passos vêm de longe, e vão nos levar além!

ESTUDANTES BOLSISTAS

As aulas começaram no dia 01 de fevereiro e estamos muito felizes em comunicar que temos 4 estudantes contemplados com a Bolsa de Estudos do Programa Antirracista; portanto, garantimos a inclusão e integração total dos estudantes em nosso ambiente escolar, mas as séries e nomes não serão divulgados, para assim preservar suas identidades e dados pessoais.

DOAÇÕES PARA OS ESTUDANTES BOLSISTAS

Como resultado dessa ação, contamos hoje com 30 famílias que aderiram ao programa de doação para arrecadação dos recursos que serão direcionados totalmente às despesas escolares, como material, uniforme, alimentação e demais necessidades específicas dos estudantes beneficiados pelo Projeto.

A gestão dos recursos adquiridos pelas doações será feita pela direção do colégio juntamente às famílias que participam do comitê financeiro do Projeto.

LITERATURA E AQUISIÇÃO DE OBRAS DE REFERÊNCIA

Fizemos o levantamento das obras de artistas literários negros e indígenas em nosso acervo da biblioteca, buscando a aquisição de novos livros e a ampliação do acesso dos nossos estudantes aos títulos de referência em um contexto antirracista.

Além disso, nos Anos Finais e Médio, as obras literárias adotadas para a leitura neste ano passaram por um critério de seleção que atendesse ao projeto, sendo assim, os estudantes lerão livros escritos por mulheres negras, como Jarid Arraes e Chimamanda Adichie, e indígenas, como Daniel Munduruku, entre outros.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS

Para as crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Fundamental, as obras que trazem um trabalho antirracista serão trabalhadas mensalmente nas contações de história feitas pelos educadores da nossa identidade literária, apresentando novos autores e ampliando o repertório de temáticas e de realidades.

Quanta coisa, não?

E é só o começo!

Para saber mais sobre o nosso Projeto Antirracista, acesse o documento oficial em anexo.