O Elvira Brandão é o primeiro colégio do Brasil a receber o selo Great Place to Study®

Após a análise profunda de aspectos educacionais, o Elvira Brandão é o primeiro colégio a ser certificado com o selo Great Place to Study® (GPTS) no Brasil.

A iniciativa GPTS tem como objetivo reconhecer as escolas que possuem, na prática, as melhores propostas educacionais. A pesquisa que embasa o processo de certificação conta com 7 metodologias complementares, as quais investigam 13 diferentes aspectos do colégio, e considera a perspectiva de educadores, famílias, colaboradores e, principalmente, de estudantes.

Segundo João Hoeppner, coordenador geral do Great Place to Study, as famílias precisam de uma nova referência em educação de qualidade e a certificação é um símbolo de confiança: “O número de aprovações em grandes vestibulares segue sendo um dos únicos indicadores de qualidade de uma escola. Isso deixa as famílias que buscam ir além do vestibular, perdidas. O Great Place to Study é uma nova referência para que as famílias possam escolher onde confiar a educação de seus filhos”.

Os aspectos investigados durante a pesquisa do processo de certificação são diversos e vão desde o respeito e senso de desenvolvimento de afeto até o protagonismo, elementos essenciais para que o estudante seja capaz de construir uma vida mais saudável e consiga lidar melhor com os desafios cotidianos. Além disso, a escola passa a ter outros indicadores, além das provas e testes, sobre elementos essenciais para o aprendizado, tornando o processo educacional muito mais eficiente.

Como resultado final do processo, mais do que a possibilidade de certificação, a escola recebe um relatório completo, composto por mais de 300 páginas com dados e análises sobre a comunidade escolar, e também uma sugestão de plano personalizado de melhoria contínua. A intenção do GPTS não é ser apenas um selo que atesta a qualidade das escolas, mas também ser uma pesquisa que serve de bússola para a educação integral.

Em 2022, o colégio Elvira Brandão planeja passar novamente pelo processo de pesquisa e certificação anual e promete superar os resultados positivos deste ano. Para isso, o colégio já idealiza novidades e segue comprometida em oferecer uma educação conectada aos desafios do mundo atual e centrada no desenvolvimento dos estudantes.