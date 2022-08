Grupo OEP realiza 2° Fórum de Práticas Educativas

Profissionais dos colégios Oswald de Andrade, Elvira Brandão e Piaget participaram do encontro que busca intensificar as ações colaborativas e capacitar as equipes para os desafios contemporâneos

Leia Também Fórum OEP

Na manhã de sábado (20/08/22), aconteceu a segunda edição do Fórum OEP de Práticas Educativas. Dessa vez, o tema escolhido foi “Nutrindo nossas práticas educativas para enfrentar os desafios contemporâneos”. O encontro foi realizado de forma online e contou com a participação de gestores, professores e profissionais administrativos dos colégios Oswald de Andrade, Elvira Brandão e Piaget, que compõem o Instituto OEP e escolas parceiras.

A abertura do encontro contou com a participação da psicanalista Maria Homem, que falou para um grupo de, aproximadamente, 200 pessoas. Para ela, as grandes ações que precisamos desenvolver nas escolas para atender às demandas que são apresentadas nos dias atuais são contra uma forma autoritária e única de conhecimento. “Sim, temos um problema. É real. Não é questão de voltar ou não para a escola. A pandemia foi o catalisador dessa crise de paradigma que estamos vivendo. Diante dessa crise calcada no grande pai, vemos a necessidade do retorno do pai nos ‘grandes fundamentalismos’. A vontade de pai, desejo de pai, não vai funcionar. Não adianta o professor autoritário dizer que é ele quem sabe. Não vai funcionar”, comenta. E continua: “Por outro lado, a ideia é receber o sujeito e que ele possa se formar, se desenvolver. Ou seja, fizemos um deslocamento entre o paradigma patriarcal clássico e autoritário para um paradigma maternal, de acolhimento – que também não funciona. É mentira que, ao oferecer terreno, o indivíduo germine. Não somos sementes e precisamos dos polos transferenciais. O terceiro polo da dialética sustenta que sujeitos comuns, normais, não idealizados, mantenham um lugar de autoridade. Não somos iguais. Somos equivalentes no direito a sermos sujeitos, mas não somos iguais. E essa diferença é rica”.

Em seguida, o encontro foi dividido em oficinas temáticas, em sete sessões:

Currículo: conexões entre os campos de experiência da Educação Infantil e as trilhas formativas do Novo Ensino Médio, com Alcielle dos Santos e Zilma Oliveira;

Por uma formação docente antirracista, intercultural e pluriétnica: primeiras aproximações, com Jonathan Marcelino;

Brincar na infância e na vida: a importância das competências dessa fase para a vida toda, com Carol Luvizoto;

Formação leitora: entre o ensino da literatura e os direitos do leitor, com Cristiane Mori;

As rotinas de pensamento e a visibilidade da aprendizagem, com Renata Araújo;

Reflexões sobre a convivência escolar: uma análise de casos cotidianos, com Elvira Pimentel;

Aprendizagem, avaliação e autoestima: uma relação tão delicada, com Rosaura Soligo.

Para Andréa Andreucci, Diretora-geral do Colégio Oswald, a experiência traz à comunidade oswaldiana novas possibilidades e conhecimentos importantes para agir com assertividade, a partir do que demanda cada desafio. “Além da importante abertura com a Maria Homem, a grande participação das equipes pedagógicas nas diversas oficinas temáticas oferecidas, todas com mediação de grandes profissionais, certamente enriquecerá as nossas práticas pedagógicas”, explica.

Rosane Reinert, Diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Oswald, ressalta que o momento tornou possível a troca e enxergar outras maneiras para os colégios atuarem. “O encontro, na manhã gelada de sábado, aqueceu nosso coração e nosso espírito educador. Foi um tempo precioso para ampliarmos nossos olhares na busca de caminhos possíveis para o trabalho da escola que só se faz no encontro genuíno com o outro, na escuta generosa e no reconhecimento das nossas forças e limitações”, comenta.

Caroline Genero, Diretora do Colégio Elvira Brandão, fala sobre a como a palestra possibilitou trocas, entendimentos e reflexões importantes. “Os educadores puderam se identificar com as questões apresentadas, refletir sobre suas práticas e ampliar os horizontes para as melhores tomadas de decisão. Essa oportunidade de formação enriquece o trabalho docente, potencializa a ação educativa e nos transforma em grandes conhecedores de diferentes saberes. Esse contexto, para nós, do Elvira, é o que é ser aprendente, conectado e atual, um Colégio que busca, por meio das experiências significativas, as inovações do movimento do mercado educacional, com muita colaboração e estando em ambientes enriquecidos pela diversidade. Com isso, alcançamos a excelência nos resultados pedagógicos”, explica.

“Toda troca de saberes é muito importante para o crescimento e compreensão de todos”, relata Silvana Franco, diretora do Colégio Piaget. “Saber ouvir o outro e praticar o conhecimento que foi compartilhado no Fórum deixa professores, gestores e colaboradores mais próximos dos estudantes. Para a nossa equipe, foi possível agregar e fortalecer o nosso dia a dia”, comenta.

Para Nana Giovedi, Conselheira Consultiva do Instituto OEP e Diretora do Centro Oswald Formações, a participação da psicanalista vai gerar importantes reflexões em todo o grupo de educadores. “Maria Homem nos trouxe instigantes provocações que nos ajudam a pensar sobre os desafios que os educadores enfrentam diante das transformações sociais e culturais que hoje temos vivido”.

Por fim, o Diretor-executivo do Instituto OEP, Claudio Giardino, ressalta a importância dos encontros e da troca de experiências entre os colégios do grupo. “A proposta do Instituto é que haja, de forma sistêmica, a valorização das trocas e dos saberes com nossos pares. Temos convicção de que esse compartilhamento melhora o trabalho no dia a dia, o que reflete na qualidade do ensino em sala de aula”.

Sobre o Grupo OEP

O Grupo OEP é formado pelas escolas Oswald de Andrade, Elvira Brandão e Piaget. Atualmente, possui mais de 2400 estudantes. Essa união foi firmada com o objetivo de aprimorar a qualidade das escolas, fortalecendo seus processos pedagógicos e, ao mesmo tempo, preservando seus nomes, identidades e pilares.