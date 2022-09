Estudantes do Elvira Brandão se destacam no Fórum FAAP 2022

Leia Também Elvira no Fórum FAAP 22

O Fórum FAAP é um evento organizado pelos estudantes de Relações Internacionais da Fundação Armando Alvares Penteado que simula assembleias da ONU, dando a possibilidade de os participantes representarem nações e defenderem seus posicionamentos por meio de um debate argumentativo que estimula o pensamento crítico, a comunicação e a eloquência, trabalhando, inclusive, a persuasão.

A nossa delegação no Fórum FAAP deste ano contou com a participação de 20 estudantes do Ensino Médio, que se reuniram com mais de 450 participantes das principais escolas do Brasil!

De 7 a 10 de setembro, os nossos estudantes debateram importantes temas da agenda internacional e tiveram a missão de representar interesses políticos e econômicos de países como Suíça, México, Dinamarca, Canadá, Argentina, Islândia, Mônaco e Armênia, além de participarem do Comitê de Imprensa, atuando como jornalistas, vivenciando a redação de um jornal e seguindo a linha editorial de seus respectivos veículos de comunicação.

Durante o ano, os estudantes aprofundaram seus conhecimentos sobre política internacional, geopolítica e argumentação na disciplina eletiva “Política Internacional em Debate”, recebendo todo o apoio dos educadores Nelson Costa (Geografia), Giovana Capucim (História) e Haroldo Bueno (Geografia).

As estudantes Gabriela Luz e Melissa Corrêa, que representaram a Suíça na AGNU – Assembleia Geral das Nações Unidas, receberam o prêmio de Menção Honrosa.

Giovana Capucim, educadora de História e responsável pela nossa delegação, ressaltou: “Elas arrasaram! Foram incríveis e representaram muito bem a posição geopolítica da Suíça na ONU. A AGNU tem mais de 50 delegações e 110 diplomatas (estudantes), é extremamente difícil se destacar. Elas foram perfeitas!”

O educador Nelson, responsável pela disciplina eletiva “Política Internacional em Debate”, destacou: “A atuação no Fórum FAAP envolve conhecimento da política e da cultura do país representado, emprego de linguagem diplomática, ética, comportamento adequado durante as simulações, noções de relações internacionais e oratória, dentre outras habilidades”.

A formação integral dos indivíduos requer ações de atualização curricular e a criação de uma agenda pedagógica que extrapole os muros das escolas em busca de aprendizagens que façam sentido para os estudantes.

Parabéns a todos! Estamos muito orgulhosos por acompanhar o crescimento de vocês. E vem mais por aí! O EB WORLD 2022, a nossa simulação interna de uma conferência da Organização das Nações Unidas, será realizado em outubro de 2022.

Confira o post oficial em nossas redes sociais: https://www.instagram.com/p/Ciiqtfvqfos/