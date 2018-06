Educadores criam canais no YouTube para descomplicar a Química e a Matemática

Para descomplicar a Química, a educadora Vânia Valente criou um canal no YouTube, o Chemicolor. O seu jeito simpático e a sua maneira simples de ensinar a disciplina caíram no gosto dos estudantes do Elvira e do público externo.

A “youtuber” Vânia compara temas complexos, como o cálculo estequiométrico, com receitas de brigadeiro e bolo. “Está sendo bem legal, produtivo e eficaz ter o canal. Os estudantes aprendem muito rápido”, afirmou Vânia.

Os vídeos nasceram da vontade de Vânia em inovar o aprendizado, algo que ficou guardado até se tornar professora do Elvira, instituição que lhe permitiu ousar.

As videoaulas, gravadas e editadas por ela, começaram a ser produzidas para compor o material usado na sala aula invertida (Flipped Classroom) e passaram a entrar na rotina de estudos das turmas e dos novos estudantes.

O canal da educadora conta com 1,3 mil inscritos e as visualizações vêm de diferentes estados brasileiros e países, como Estados Unidos, Angola e Portugal. O vídeo “Balanceamento por Tentativa” é um dos mais vistos, com 22 mil visualizações, muitos comentários com agradecimentos por conseguirem estudar para prova e elogios. O seu desejo é que o canal cresça ainda mais.

A marca de seu canal são as canetas coloridas: rosa, laranja, azul, vermelha e preta, que também se destacaram nas lousas do Elvira. “Eu amo as canetinhas! Resolvi gravar os vídeos com lousas coloridas porque os canais do YouTube [com a mesma proposta] costumam ter uma lousa preta. Além disso, os alunos adoram e sugeriram o nome do canal”, afirmou Vânia.

Para a estudante Lara Binato, do 3º ano do Ensino Médio, os vídeos da Vânia ajudam a turma a ter o mesmo desempenho da sala de aula em casa, já que a professora está disponível 24 horas no YouTube. “A Vânia produz os vídeos sempre pensando na gente e faz com que tenhamos vontade de assisti-los. Torcemos por ela e isso torna as coisas mais fáceis e prazerosas de serem feitas”, contou.

A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa



Fatoração de raiz, equação do segundo grau e trigonometria são temas abordados pelo professor de Matemática Mibzar Herrera, o Mib, em seu canal do YouTube, que leva o seu nome. Os vídeos começaram a ser gravados em 2011 para mostrar projetos e atividades dos alunos.

A partir deste ano, Mib começou a “pegar forte” e passou a gravar videoaulas para ajudar na revisão da matéria, incentivado pelo Pedrão, gestor do Ensino Fundamental II e Médio.

O canal de Mib quer desmistificar a ideia de que aprender Matemática é muito difícil. “Os estudantes vêm para a aula com essa ideia construída. Então, faço um trabalho de desconstrução dessa cultura com eles”, explicou o educador.

Os vídeos são gravados e editados por Mib; às vezes, os alunos gravam. Os temas mais curtidos por eles são os que envolvem montagem de gráficos e atividades práticas, como a ponte de macarrão para trabalhar triângulos e ângulos. “O meu canal funciona como um facilitador no processo de aprendizagem, chegando até a casa dos alunos em qualquer horário e não somente no período de aula”, contou Mib.

Aguardem novidades nos canais de Vânia e Mib! Eles estão investindo em recursos de edição, arte e trilha para oferecer cada vez mais conteúdos! Então, inscrevam-se, cliquem, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho!

