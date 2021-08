Como apoiar a leitura das crianças em casa?

Bem mais do que oferecer textos para a criança ler, é preciso criar uma atmosfera que convide à leitura.

Segundo a neurocientista Elvira Souza Lima, a investigação, o processo de descoberta de informações e o confronto com os conhecimentos adquiridos anteriormente permitem o desenvolvimento de conceitos. Garantindo momentos de leitura, também se promove uma situação investigativa sobre o que é ler, sobre como se lê e que ferramentas me ajudam mais nesta ação.

Para facilitar e apoiar as famílias neste acompanhamento de seus filhos em casa, compartilhamos uma lista de títulos e indicamos, sempre que possível, mediar esse momento, sendo vocês, pais, os leitores mais experientes para participar com a criança.

Para as leituras feitas de forma independente, por vezes, é válido escolher textos em caixa alta (letra maiúscula) para favorecer a leitura pela criança.



Antes de expor a lista, citamos três etapas importantes a considerar se você for fazer a leitura pela criança. Mas não se esqueça, tão importante quanto ler para a criança é ela ver adultos lendo, pois dão sentido a esse fazer.

ANTES DE LER

Mostre a capa;

Leia o título, autor, editora;

Pergunte o que a criança vê, explorando a imagem;

Indague a partir do título e da imagem, o que ela acredita que tratará a história.

DURANTE A LEITURA

Leia com calma e dando ênfase no folhear as páginas, virar uma de cada vez e se deter no texto.

Leia, tal como está no livro, sem fazer adaptações na redação e, caso a criança indique dúvida ou pergunte o que é, tente primeiramente ver se pelo contexto ela compreende a palavra.

Do contrário, não há impedimento nenhum de que o adulto lhe diga o significado. Em ambiente escolar, por vezes, até dedicamos tempo vendo num dicionário.

Explore as imagens do texto, tenha ele palavras escritas ou livro sem texto.

Tenha boa entonação na leitura.

APÓS A LEITURA

Mais do que saber se a criança gostou do texto, sugiro que retome as ideias trazidas inicialmente antes da leitura, verificando se aconteceu da forma hipotetizada ou se foi diferente.

Se ela fosse o autor, mudaria algo na história, etc.

IMPORTANTE

Diversifiquem os tipos de textos, pois é de suma importância que a criança tenha contato com diversos portadores textuais.

Gostou do conteúdo? Faça o download do e-book.

1 – JORNAL

Jornal Joca

2 – REVISTAS

Ciência Hoje – observar os conteúdos do exemplar que for adquirir.

3 – LITERÁRIOS – Citamos apenas algumas obras, mas há uma infinidade de materiais e conteúdos.

O Pequeno Príncipe – Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Contos de Grimm – Autor: Jacob e Wilhelm Grimm (os Irmãos Grimm)

O Patinho Feio – Autor: Hans Christian Andersen

Uma Lagarta Muito Comilona- Autor: Eric Carle

Marcelo, Marmelo, Martelo – Autor: Ruth Rocha

Ou Isto Ou Aquilo – Autor: Cecília Meireles

Reinações de Narizinho – Autor: Monteiro Lobato

Bisa Bia, Bisa Bel (1981), de Ana Maria Machado

Uma Ideia Toda Azul (1979), de Marina Colasanti

Chapeuzinho Amarelo (1970), de Chico Buarque

O mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

As famílias do mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

As brincadeiras do mundinho- Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Animais – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

De mãos dadas – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

O que começa com – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Personagens encantados – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Escuta só… O que é? O que é? Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Bichionário – Nilson José Machado

Anão e gigante – Nilson José Machado

Os passos do tempo – Elizabeth Den Julio

Animais Brasileiros – Luiz Roberto de Souza Queiroz

Procura-se! Galeria de animais ameaçados de extinção. Vários autores – Companhia das Letrinhas.

Quem é quem – Lalau e Laurabeatriz

Pedro e Tina – Stephen Michael King

Somos todos igualzinhos – Bartolomeu Campos de Queirós

O problema do Clóvis – Eva Furnari

Quando explodem as estrelas – Cláudio Martins

A árvore generosa – Shel Silverston

Luas – Eva Furnari

Lolo Barnabé – Eva Furnari

Os cinco sentidos – Bartolomeu Campos de Queirós

Crianças como você – Editora Ática

O que o trem tem? Cláudio Martins

Clact… Clact… Clact – Liliana & Michele Iacocca

Coleção – Crianças famosas

Gente, bicho, planta: o mundo me encanta – Ana Maria Machado

O livro da escrita – Ruth Rocha

A bruxinha atrapalhada – Eva Furnari

Limeriques – Tatiana Belinky

4 – OUTROS TEXTOS

Bula de remédio, encarte de supermercado, marcador de livro, panfletos diversos.

Aline Rodrigues

Gestora da Educação Infantil e 1° ano