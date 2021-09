Amizade em tempos de pandemia.

TEXTO DE RAFAEL ALENCAR DOS SANTOS

Estudante do 2º ano do Ensino Médio

Colégio Elvira Brandão

Amizade, uma das coisas mais preciosas e belas que alguém pode ter na vida. Ter pessoas em que você pode confiar, que têm interesses parecidos com os seus e que estão sempre ao seu lado para te ajudar ou contar com a sua ajuda, é uma sensação única e inigualável. Mas certo dia, eu achei que tudo isso iria acabar, quando uma nova variante de um vírus surgiu e afetou o mundo inteiro, obrigando todos a ficarem confinados dentro de casa e causando inúmeras mortes. E o que eu achava que seriam “duas semanas de férias”, virou um ano e meio de pandemia.

Mas, não era isso que cortaria os meus laços de amizade. Felizmente, graças à tecnologia e às condições da nossa escola, eu e os meus amigos fomos capazes de manter contato, pois nos foi apresentado uma ferramenta online que facilitou o nosso meio de comunicação, podendo realizar ligações de vídeo e interagir de diversas maneiras com as pessoas lá dentro. Então, o resultado, que eu esperava ser tão ruim, foi melhor do que eu imaginava.

Inesperadamente, apesar da falta de contato físico e “olho no olho”, esse meio de comunicação gerou muitas coisas boas, como risadas e momentos divertidos. Novas piadas internas surgiram, começamos a jogar novos jogos, desenvolvemos mais os nossos assuntos e, surpreendentemente, fizemos novas amizades, nas quais nunca vamos nos esquecer. Isso só aumentou o nosso ciclo social.

Com tudo isso, pude perceber que nem tudo acaba em guerra, e não são coisas como essas que podem nos separar completamente dos nossos amigos e pessoas que amamos. Sou completamente grato à tecnologia que temos nos dias de hoje e, principalmente, aos meus eternos companheiros e companheiras, que nunca deixarei na mão.

Crônica autoral foi produzida nas aulas de redação com orientação da professora Patrícia Salgado Oliveira e utilização da Plataforma Redação Nota Mil. A proposta teve como tema “A amizade em tempos de pandemia”.