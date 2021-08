Mapas mentais: eficaz em todas as séries!

Mapa mental é uma técnica de estudo criada no final da década de 1960 por Tony Buzan. Ela consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito com o objetivo de organizar o conteúdo e facilitar associações entre as informações destacadas.

Desenvolver mapas mentais colabora com a memorização de conteúdos e análise crítica das relações entre diferentes assuntos dentro de um mesmo contexto. O uso de elementos graficos como círculos, setas, cores, post-it e desenhos torna a construção do mapa mental lúdica e positiva para o processo de aprendizagem.

Essa forma de registro é muito indicada para pessoas que têm facilidade de aprender de forma visual, como as crianças recém alfabetizadas. Aqui no Colégio Elvira Brandão, as turmas do 2° ano já estão feras nessa técnica de registro! Por exemplo, na vivência de projeto após investigações e pesquisas eles criaram Mapas Mentais a partir da ideia central: Onde tem água?