Colégio Elvira Brandão

Fundado em 1979, otem como proposta pedagógica uma concepção humanista de educação, que considera e respeita o desenvolvimento do ser humano. Tem a característica da construção e transformação contínuas, permitindo a evolução permanente. O aprendizado não segue receitas prontas, nem se prende a uma única metodologia pedagógica. Cada aluno é questionado e desafiado individualmente, orientado por princípios claramente definidos. A filosofia do Elvira Brandão é preparar o aluno para a busca constante do conhecimento e o desenvolvimento de seu espírito crítico, suas aptidões e competências. Sua missão é proporcionar um ambiente humano, físico e tecnológico para que cada aluno desenvolva suas potencialidades, contribuindo para sua realização pessoal e profissional, tornando-se um cidadão capaz de transformar positivamente as comunidades em que atua. O Aluno do Elvira Brandão: solidário e colaborador; que estabeleça metas para atingir objetivos; que acredite que possa contribuir para o progresso da sociedade, sendo consciente de seu papel social; leitor; ético e com capacidade de análise, crítica e autocrítica; autônomo; empreendedor; autor do seu conhecimento. www.elvirabrandao.com.br