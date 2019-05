Quem Faz

A Geração que vai mudar o mundo

Fundado em 1911, o Colégio Dante Alighieri, situado na alameda Jaú, pertinho da avenida Paulista, espelha a tradição de uma escola centenária que ao mesmo tempo traz em seu DNA o gene da modernidade. Trabalhar para um mundo melhor é hoje uma realidade central no Dante, onde, desde a educação infantil ao ensino médio, os jovens colocam a mão na massa aproveitando ao máximo toda a estrutura e as parcerias com universidades e instituições educativas de ponta. Não é à toa que os alunos Dante ganham todo ano prêmios em competições estudantis nacionais e internacionais. Em 2006, o Dante foi pioneiro em criar o programa Cientista Aprendiz, que dá aos participantes autonomia para realizar pesquisas científicas em diversas áreas. Um pouco mais tarde instituiu a possibilidade de os alunos fazerem a High School e se aprimorarem para entrar com tudo em universidades norte-americanas. Os alunos também podem optar por um aprendizado da língua e cultura italiana, que é a raíz do Dante, com uma profunda formação sobre a Itália e a Europa, abrindo portas para quem deseja em estudar em universidades na União Europeia. Em tempos de muitas transformações digitais, os alunos do colégio criaram um comitê especificamente para debater o uso eficaz de novas tecnologias. E, já que estamos no site do Estadão, vamos lembrar que o fazer jornalístico também é uma atividade rotineira entre os alunos do Dante: o projeto Dante em Foco, que nasceu como ideia dos próprios dantianos, é uma oficina de educomunicação que, desde seu lançamento, em 2008, já recebeu centenas de alunos. Seja bem-vindo ao blog do Dante!