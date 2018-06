Troque o copo descartável pela garrafinha

Para a produção dos 40 mil copinhos descartáveis usados ao longo de um mês no Colégio CPV são gastos 20 mil litros de água. Essa foi uma das várias informações que os alunos do Ensino Médio ouviram por parte dos alunos do Ensino Fundamental em apresentação de projeto socioambiental.

O trabalho, feito com as turmas do 6º ao 9º Anos unindo as disciplinas de Competências Socio-emocionais, Ciências e Língua Portuguesa, durou cerca de cinco semanas. Nesse tempo, os alunos fizeram pesquisas, relacionaram suas descobertas com o impacto na sociedade e montaram peças de comunicação em uma campanha para conscientizar os alunos mais velhos sobre troca dos copinhos por opções não descartáveis, como garrafinhas e canecas. “Foi interessante construir o trabalho final com vídeos com os alunos, especialmente com os do 6º Ano, pois, por já terem feito a pesquisa anteriormente, eles estavam suficientemente preparados para falar e transmitir a mensagem principal. Ver um aluno com autonomia em seu discurso é um ganho enorme depois de todo o conhecimento adquirido”, diz Adna Rodrigues, professora de Língua Portuguesa.

O próximo passo é expandir a campanha para os alunos de todas as unidades do Grupo CPV, incluindo o Cursinho, em uma iniciativa de reduzir nosso impacto no meio ambiente. “É muito importante que todos tenhamos cada vez mais consciência sobre os impactos causados pelas nossas atividades cotidianas. O uso do copinho plástico, tão presente em nosso dia a dia, pode ser nocivo de diversas formas. Quanto mais cedo desenvolvermos essa consciência, melhor será o resultado. Certamente os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o projeto serão levados para a vida toda”, completa Julia Montenegro, professora de Ciências.

Veja algumas descobertas dos alunos, que são bons motivos para trocar os copos descartáveis por garrafinhas ou canecas:

• Para produzir um único copinho descartável são necessários 500 ml de água;

• O tempo de decomposição de um copinho é de 400 anos;

• Líquidos quentes liberam xenoestrogênio, um composto semelhante ao hormônio feminino que causa uma série de danos à saúde.