Com turmas que vão do 6º ano ao Ensino Médio, o Colégio CPV acredita que a construção do conhecimento é feita na interação que o aluno estabelece entre si, com o outro e com o meio em que vive.

Nesse contexto, ele é recebido em um ambiente que, além de valorizar sua vivência pessoal, aproveita o compartilhamento de suas experiências e habilidades para desenvolver competências e valores com todo o grupo.

Para isso, o colégio mantém uma equipe de professores experientes, capazes de envolver os alunos, criando condições favoráveis ao aprendizado e elevando ao máximo o potencial de cada estudante. O objetivo é contextualizar os assuntos, mostrando o lado prático do conhecimento.

O cenário fica completo com o material didático elaborado pela equipe do CPV e constantemente atualizado. O objetivo é tratar de forma aprofundada os temas para atender os estudantes interessados em todas as áreas de conhecimento.

Tudo para atender ao compromisso da escola, que é formar cidadãos críticos, éticos, empreendedores, solidários e socialmente responsáveis.

