O futebol ensina, em certa medida, um pouco de democracia ao Brasil. Bons professores nesta época de Copa do Mundo podem aproveitar para reforçar valores e princípios nos seus alunos. Também podem mostrar exemplos de superação, a força do planejamento e disciplina para se atingir uma meta ou da meritocracia no competitivo mundo dos esportes.

José Miguel Wisnik lembra que o jogo sempre começa em zero a zero e submete as duas equipes às mesmas regras, colocando seus praticantes em condições de igualdade no momento da disputa. Há, claro, resultados alterados por erros de arbitragem e nem sempre vence o melhor. Mas qual seria a graça se não houvesse a zebra, o “árbitro de video” e a mãe do juiz para ser xingada particularmente quando ele pisa na bola?

As vaias, o xingatório, os gritos de guerra, a paixão pelo time que se torce são democráticos e legítimos, desde que não descambem para a violência. O futebol veio à luz do dia para promover a saudável competição, divertir o povo e encantá-lo com a sua magia. A violência de torcidas organizadas é uma barbaridade, uma negação da essência democrática do futebol.

O esporte também valoriza o mérito e não faz discriminação alguma, todos podem praticar, seja rico ou pobre, branco ou negro, feio ou bonito, gay, hétero ou trans. Teoricamente é assim. Mas a homofobia e o racismo existentes na sociedade permeiam também o futebol e outros esportes. Discriminações como as sofridas por Tinga, Aranha, Daniel Alves e outros, por causa da cor de sua pele, são o oposto da democracia esportiva, cheira mais a fascismo.

Pés de lã

Não foram poucos os nossos intelectuais que voltaram sua atenção e pesquisas a um tema que fascina o Brasil e o mundo, o futebol. Esporte que determina comportamentos culturais em todo o planeta, entre nós o futebol ultrapassou as referências ditas populares. Além de discutido nas mesas redondas e programas esportivos da maioria dos canais de televisão, passou a ser também tema de discussões e debates universitários.

O futebol, que foi objeto de utilização política no governo militar, e considerado alienante nos bancos de nossas academias, durante muito tempo recebeu de nossos grandes poetas e cronistas outro tratamento. Eles foram mais sábios. Reverenciaram o dom e a mestria de nossos jogadores. Lembro aqui, para citar apenas alguns cronistas, Sergio Porto (Stanislaw Ponte Preta), Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Ruy Castro, além dos poetas Ferreira Gullar, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes e João Cabral de Melo Neto, que jogou futebol. Mesmo Oswald de Andrade, a propósito de uma excursão europeia triunfal do Clube Atlético Paulistano, inventou um poema quase que estritamente numérico comentando a derrota do time diante do Futebol Clube de Cette (hoje Sète, no sul da França).

Esse jogo e o poema de Oswald foram um dos motes para o filósofo Bento Prado Jr. escrever sobre “literatura e o mistério da bola”. Nele, relembra toda a sorte de metáforas e expressões criadas para designar lances de futebol: entrar com o pé direito, fazer finca-pé, saber onde por o pé, usar pés de lã, entre outros. Chico Buarque, que não apenas se interessa por futebol, mas o pratica pelo menos três vezes por semana, apropria-se da expressão pés de lã em sua canção “Leve”, em parceria com Carlinhos Vergueiro. Seu lado de torcedor também está exposto na música “Bom Tempo”: “Vou satisfeito/ a alegria batendo no peito./ O radinho contando direito/ a vitória do meu tricolor./ Vou que vou”.

Quatro cantos

A arte, a glória, o apogeu, a vida amarga e a decadência de um craque que fez o mundo sorrir estão brilhantemente descritas na memorável biografia de autoria de Ruy Castro, Estrela Solitária. Um brasileiro chamado Garrincha. Nelson Rodrigues, por sua vez, reverenciou a genialidade de um garoto de 17 anos, depois de assistir a partida do Santos contra o América do Rio, na qual Pelé marcou quatro gols, um deles de placa. O “Ameriquinha” de 1958 era gente grande, mas Pelé era imbatível. Talvez Nelson Rodrigues tenha sido o primeiro a chamá-lo de rei: “O que nós chamamos de realeza é, acima de todo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável: a de se sentir rei, da cabeça aos pés”.

Espelho da paixão brasileira, nossos craques eternizaram o futebol como legítimo e inigualável produto nacional, impregnado na memória de todos os amantes desse esporte espalhados pelos quatro cantos do planeta. Nossos poetas, cantores, escritores e intelectuais são de carne e osso. Renderam-se à magia do mundo da bola e nestas semanas estarão com os olhos fixos na telinha, fazendo figa para que o Brasil ganhe mais uma Copa e seja hexacampeão mundial.

Hubert Alquéres é diretor do Colégio Bandeirantes, membro do Conselho Estadual de Educação e vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro. Presidiu a Imprensa Oficial de São Paulo (2003-2011) e foi secretário adjunto da educaçao na secretaria da educaçao (1995-2002).