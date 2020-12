Sua nova sala de aula: conheça o conjunto de recursos de Cambridge English para apoiar os professores em ambiente físico ou online

Em um momento tão incerto quanto esse pelo qual passamos atualmente, em que as escolas, apesar de reabertas de acordo com o plano de retomada de cada estado, ainda não funcionam de maneira tradicional como antes da pandemia, os recursos de suporte para a transformação ágil às novas realidades ganham uma importância profissional ainda maior.

E ciente do novo momento da educação, Cambridge Assessment English disponibilizou no site uma nova seção 100% gratuita – Sua nova sala de aula – que promete ser um espaço para que professores, alunos e seus familiares encontrem suporte e confiança por meio de recursos e ferramentas práticas independente de onde estejam ou como sejam as suas aulas – online, híbridas ou presenciais.

As atividades, dicas e conselhos disponíveis abrangem tópicos em cinco diferentes pilares: ensino em uma sala de aula com distanciamento; suporte emocional para os alunos; voltando para a sala de aula com ensinamentos para gerenciar a aprendizagem presencial e online combinadas; entenda os níveis dos alunos e ensinando inglês online. Confira alguns destaques:

A sala de aula com distanciamento social : com atividades e dicas que ajudam o docente a motivar e apoiar seus alunos em uma sala de aula como distanciamento social.

Suporte emocional para os alunos : onde ensina o professor a apoiar os alunos em novo ambiente e motivá-los na volta ao ensino presencial.