Estudo de idiomas: Veja algumas formas de estimular o inglês dos filhos enquanto as aulas não voltam

Que o coronavírus trouxe consigo a quarentena e o fechamento de escolas, comércios e áreas de lazer não é segredo para ninguém. E sem uma previsão muito certa do que vai ou não reabrir nos próximos tempos, o que nos resta é a reinvenção: com muito mais tempo em casa, mesmo que alguns estejam trabalhando no sistema de home office, as horas vagas inevitavelmente aumentam e começamos a buscar maneiras de preencher esse tempo livre, principalmente das crianças. Por que então não começar — ou dar continuidade — ao estudo de inglês?

Pensando nisso, reunimos uma série de atividades que Cambridge Assessment English disponibiliza para o aprendizado e aprimoramento do idioma, elas podem ser praticadas sozinhas, pelos mais grandinhos, ou com a ajuda dos pais, no caso dos mais novos. Veja a lista a seguir:

ExamLiftApp

O ExamLift é uma série de aplicativos recém-lançados que ajudam os candidatos a se prepararem para os exames A2 Key for Schools e B1 Preliminary for Schools. Cada aplicativo inclui atividades diárias que o incentivam a praticar seu inglês nas quatro habilidades linguísticas necessárias: leitura, escrita, compreensão auditiva e produção oral.

ExamBooster

Cambridge University Press também disponibilizou de forma gratuita alguns dos seus títulos da família ExamBooster, voltados para prática dos exames de Cambridge English. É possível baixar os volumes B1 Preliminary e Preliminary for Schools eB2 First e First for Schools. O tempo livre em casa pode ser usado para que os pequenos se preparem (ainda mais) para os testes de proficiência que ​ainda vão aplicar num futuro próximo.

Cronograma de atividades

Essa é para os pais que precisam divertir e distrair as crianças! Já pensou em um cronograma de 30 dias com atividades que estimulam o aprendizado de inglês? Cambridge produziu um infográfico com tarefas que vão desde escrever uma carta em inglês para um membro da família, até competir repetindo trava-línguas no idioma para treinar a pronuncia. O material pode ser baixado nesse link aqui.

Play Monkey Puzzles

Nesses 8 jogos, que ficam mais desafiadores para os pequenos com o passar das fases, as crianças visitam os lugares favoritos do mascote de Cambridge English. Eles ajudam a testar as habilidades de leitura nos níveis A1 e A2 do Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR). É ideal para os candidatos que vão aplicar futuramente para os exames Starters, Movers ou Flyers.

SingandLearn

Também voltada para os pequenos, a série de canções SingandLearn é ideal para ajudar as crianças a aprenderem, lembrarem e utilizarem um vocabulário novo em inglês. As músicas Goingonanadventure e At the Zoo foram desenhadas de forma lúdica e são compostas por um clipe interativo com legendas, letra da música e atividades de apoio. Que tal soltar a voz junto com os pequenos e preparar um show ao vivo para quem está na mesma casa ou até mesmo virtual para os amigos e familiares que estão distantes? Tudo se torna um momento de brincadeira, descontração e de um aprendizado muito mais natural.

Word Fun World App

Disponibilizado também por Cambridge University Press, nesse aplicativo as crianças têm contato com um mundo fantástico de diversão, totalmente voltado para os iniciantes no idioma. Os jogos ajudam o candidato a aprender e praticar o vocabulário principal dos exames Starters, Movers e Flyers. Para baixar app, basta clicar aqui.

Cambridge English e Pocoyo

Cambridge Assessment Englishfechou recentemente uma parceria de sucesso com o canal no YouTube do personagem tão querido pelas crianças, o Pocoyo. Foi elaborada uma série de vídeos animados e lúdicos com canções que ajudam as crianças a aprender e treinar o idioma de qualquer lugar, basta ter conexão com a internet. Além disso, depois de assistir aos conteúdos os pequenos podem treinar um pouco do conhecimento assimilado com as atividades disponíveis que enfocam, por exemplo dias da semana e o clima em “Rain, Rain, GO away” e números, cores e movimentos em “Move yourBody”.

Dessa forma, cuidar, entreter e ensinar as crianças durante esse período pode ficar um pouco mais divertido e didático. Sabemos que os tempos não são os mais fáceis, mas com a ajuda de plataformas como essa, as tarefas podem ficar um pouco mais leves.