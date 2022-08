Jogos e brincadeiras são ferramentas importantes no aprendizado de inglês!

É comum que pais se perguntem: por que trazer jogos e brincadeiras para o aprendizado? Isso é realmente uma boa ideia? Brincar não é algo que as crianças devem fazer apenas no tempo livre? Por isso, hoje, vamos explicar um pouco dos benefícios dos jogos e atividades lúdicas para o aprendizado de inglês.

Cada vez mais, professores e especialistas em educação enxergam que as brincadeiras e os jogos trazem uma série de benefícios para o aprendizado, principalmente de um novo idioma. Esse formato de aula beneficia crianças de todas as idades, deixando os alunos mais engajados e participativos. Mas, não somente isso, quando as aulas são apresentadas de uma maneira mais divertida, o conteúdo fica mais fácil de ser lembrado.

Quer saber o porquê disso? Nós explicamos!

Para as crianças, brincar é coisa séria

Jogos e brincadeiras lúdicas são fantásticos em qualquer idade, como já citamos acima, mas principalmente para os mais novos. Especialistas em pedagogia já observaram que a brincadeira é uma forma natural de aprendizado para as crianças.

Desde o nascimento, brincar constitui aspectos de desenvolvimento intelectual, emocional, social e físico e é uma maneira que as crianças têm de entender o funcionamento do mundo ao seu redor. Essas atividades lúdicas permitem que os pequenos experimentem por tentativa e erro, descubram soluções para seus problemas e quais as melhores estratégias. Além disso, ainda ajuda a construir autoconfiança e habilidades sociais.

Na correria da rotina e do dia a dia, fica fácil esquecer sobre esses aspectos das brincadeiras e o valor que elas possuem. Isso faz com que olhemos para o brincar como o momento de lazer e não como um bom uso do tempo das crianças, que deveriam estar estudando, por exemplo.

Benefícios dos jogos no aprendizado de inglês

Aprender um novo idioma não é uma tarefa fácil, é uma jornada que demora e exige um esforço e atenção contínua. Ao empregar jogos e atividades lúdicas no processo, facilitamos para que o estudante fique mais engajado e aprenda de uma maneira mais orgânica. As brincadeiras e dinâmicas diferentes do ensino tradicional não só facilitam a aprendizagem, mas também contribuem para o desenvolvimento pessoal, social e cultural. Confira abaixo, quais as vantagens de usar os jogos no aprendizado do inglês!

Na escola

Quebra na rotina da sala de aula

A rotina é muito positiva em diversas maneiras, mas a quebra na rotina de técnicas mais tradicionais de ensino deixa os alunos mais animados com a perspectiva de uma dinâmica diferente em sala de aula. Além disso, os jogos são divertidos e interessantes, algo que aumenta o interesse dos alunos em relação à dinâmica, aumentando a motivação.

Traz um desafio diferente

Diferentes dinâmicas, trazem diferentes desafios para os alunos, permitindo que eles usem mais criatividade na hora de encontrar soluções. Com isso, eles precisam acessar o próprio conhecimento para poder resolver o enigma ou conseguir alcançar a próxima fase de um jogo. Isso também se mostra importante para mantê-los motivados com o aprendizado.

Oferece uma forma de treinar as quatro habilidades

Quando bem pensados e escolhidos com cuidado, os jogos podem ajudar a treinar as quatro habilidades: expressão oral, escrita, leitura e compreensão auditiva simultaneamente. Pois, dependendo do desafio, o aluno pode ouvir com atenção e escrever, enquanto o colega fala e lê em inglês.

Em casa

Ajuda a motivar e a manter o esforço necessário para aprender

Quando os pais se unem ao esforço do aprendizado e oferecem jogos e atividades que ajudem a criança a estudar em casa, também auxiliam na motivação do aluno, fazendo com que ele siga se esforçando para aprender o idioma.

Encoraja a interação e comunicação no segundo idioma

Ao incentivar a criança a falar inglês em casa, os pais oferecem mais oportunidades para que ela treine sua pronúncia e suas habilidades de comunicação. Com isso, a criança se sente mais confiante para interagir e se comunicar. E isso é fundamental no processo de aprendizagem.

Cria um contexto significativo para o uso do inglês

Ao buscar oportunidades para a criança usar seus conhecimentos em inglês, os pais oferecem contexto significativo. Principalmente, quando são usados jogos que são realizados completamente no idioma. Importante ressaltar que contexto é importante para as crianças entenderem quando se utilizam certas expressões e palavras.

Agora que vocês conhecem uma série de vantagens de usar jogos e brincadeiras no aprendizado de inglês, separamos algumas dicas de jogos que podem ser utilizados em casa e que professores podem usar em sala de aula.

Para pais: dicas de jogos para treinar inglês em casa!

Aqui vão algumas dicas de jogos que os pais podem usar para treinar inglês em casa, com seus filhos. Alguns deles são disponibilizados por Cambridge English de maneira gratuita.

Monkey Puzzles

Um aplicativo com 8 mini jogos que ajudam a criança a estudar inglês, que vão ficando mais difíceis conforme novos níveis são desbloqueados. Indicado para crianças em nível de inglês iniciante ou A1 e A2 do CEFR.

Adventures in English with Cambridge

Um mundo de Cambridge dentro do universo de Minecraft, pensado para ajudar as crianças a praticar a língua inglesa de uma forma interativa e bastante divertida. Indicado para crianças em nível iniciante ou A1 do CEFR.

Sing and Learn

Uma série de vídeos musicais em inglês, pensados para desenvolver o vocabulário das crianças e ajudá-las a lembrar e utilizar uma nova linguagem. Indicado para crianças em nível iniciante ou A1 e A2 do CEFR.

Scrabble

Um jogo de tabuleiro muito famoso nos Estados Unidos, mas que também pode ser encontrado no idioma original aqui no Brasil. Além disso, o Scrabble tem uma versão em aplicativo para smartphones e pode ser usado para treinar o vocabulário de estudantes de todas as idades, desde iniciantes até os mais proficientes.

Pictionary

Também um jogo de tabuleiro, pode proporcionar um momento divertido para a prática do inglês. O jogo consiste no sorteio de uma palavra aleatória e o jogador que sortear a palavra deve desenhá-la em um quadro e os outros participantes precisam acertar a palavra. Indicado para estudantes em diversos níveis de inglês.

Para professores: dicas de jogos para fazer em sala de aula!

Aqui vão algumas ideias para professores aplicarem na sala de aula e quebrarem a rotina.

Find a partner

Esse é um ótimo jogo para engajar seus alunos e para praticar estruturas gramaticais. Os alunos escrevem uma ou duas atividades que gostam de fazer ou fazem como hobby. Então, eles se levantam e procuram por um colega de classe que gostem de fazer a mesma coisa. Depois, os alunos reportam para o restante da classe o que descobriram, em inglês.

Sentence chain

Comece com uma frase inicial, por exemplo: “I made a sandwich” e seus alunos continuam, repetindo a sentença e adicionando um ingrediente que eles consigam pensar “I made a sandwich and I need bread…”. O jogo segue até que uma pessoa não consiga pensar em um ingrediente. Pode ser jogado de forma individual ou em grupos.

Find 8

Mostre para seus alunos uma imagem com objetos, por 20 segundos. Depois, esconda a imagem e peça para que a classe escreva em um papel 8 palavras para as coisas que eles viram na imagem. Dê a eles 8 segundos para cada palavra.

Charades

Escolha algumas palavras e divida a classe em grupos. Depois, distribua algumas palavras por grupo e um aluno por vez escolhe uma palavra e deve fazer mímica ou desenhar para os colegas adivinharem qual palavra ele está representando.

Simon Says

Com esse jogo, você pode dar comandos em inglês para os alunos realizarem as tarefas. É ótimo para treinar a compreensão auditiva, mas com os comandos corretos, pode fazer com que eles falem, leiam ou escrevam palavras e frases em inglês.

What am I?

Faça enigmas ou peça para os alunos se desafiarem com enigmas. É uma ótima atividade para fazer os alunos pensarem em palavras ou frases que podem fazer parte do enigma proposto e praticarem pronúncia e compreensão auditiva.

Essas são as dicas de Cambridge English para vocês, pais e professores, que querem ajudar estudantes a praticarem o inglês de uma maneira divertida e que trazem diferentes formas de praticar as quatro habilidades linguísticas.