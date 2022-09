Habilidades linguísticas: quais são? Como melhorá-las?

Você sabe o que significa se dizer fluente em um idioma? Quer dizer que a pessoa é capaz de falar e compreender plenamente uma língua, sem nenhuma quebra. E a capacidade de se comunicar de maneira integral, em qualquer idioma, depende do domínio das quatro habilidades linguísticas fundamentais: ler, ouvir, falar e escrever.

Em nossa língua materna, nós adquirimos essas habilidades de uma maneira natural, conforme somos socializados e crescemos dentro de uma sociedade que fala um idioma majoritariamente, vamos captando as expressões automaticamente e desenvolvemos a fala e a audição instintivamente.

Mas, no caso da leitura e da escrita, ainda precisamos aprender ao longo da vida escolar. Claro que aprender a ler e escrever no idioma materno é relativamente mais simples do que aprender um idioma secundário, mas ainda exige esforço.

Porém, no caso de um idioma estrangeiro, como o inglês, o desenvolvimento dessas habilidades linguísticas é adquirido mais lentamente e de uma forma um pouco menos natural. E ao longo do processo de aprendizado vamos buscando maneiras de aprimorar essas competências de acordo com nossa necessidade.

A forma como se desenvolve cada uma das habilidades e o nível de dificuldade de cada uma varia de pessoa para pessoa, dependendo da aptidão natural do indivíduo. No entanto, vale ressaltar que o domínio de todas as habilidades pode ser conquistado com a prática contínua de cada uma.

Pensando nisso, viemos descrever cada uma das quatro principais competências de comunicação e dar dicas de como treiná-las.

Compreensão auditiva (listening)

A primeira habilidade se refere à capacidade de entender o que é dito em inglês. Mas, não somente observar quais palavras e frases estão sendo ditas, como também captar o significado das palavras rapidamente. A pessoa que domina essa habilidade tem a capacidade de ouvir e codificar rapidamente, como se estivesse escutando em seu idioma materno.

Como treinar a compreensão auditiva?

Para treinar essa habilidade, o ideal é treinar o ouvido para reconhecer palavras e frases em inglês. E a melhor forma de fazer isso é consumindo bastante conteúdo no idioma, algo que pode ser feito de diversas formas.

Ouvir músicas

Uma das maneiras mais óbvias de treinar a compreensão auditiva é por meio de músicas em inglês. Para praticar o inglês, você deve acompanhar a letra da música com bastante atenção e cuidado, percebendo como o cantor fala cada uma das palavras.

Vendo filmes e séries

Outra maneira muito eficaz de treinar seu ouvido é vendo filmes e séries em inglês com a legenda no mesmo idioma ou, até mesmo, sem legenda alguma. As histórias dos filmes e séries ajudam também a observar as palavras dentro de diferentes contextos e com diferentes entonações, além de observar o rosto e o movimento labial que cada palavra pede.

Expressão oral (speaking)

A habilidade linguística mais desejada por todos que começam a estudar um segundo idioma é justamente essa: a expressão oral, também conhecida em inglês como speaking. Trata-se da habilidade de falar em inglês e se comunicar por meio da oralidade.

A expressão oral é vista por muitos como uma das maiores provas de que um indivíduo tem domínio de um idioma, por exigir que o estudante aprenda novos fonemas e novas palavras. Aqueles que realmente dominam essa habilidade são as pessoas que pronunciam as palavras de uma forma clara e compreensível para o ouvinte.

Como treinar a expressão oral?

Praticar a expressão oral exige confiança e coragem, pois a melhor forma de fazer isso é falando inglês em voz alta, para ter certeza de que está com a pronúncia das palavras em dia. Por isso, não pode ter medo de errar ou vergonha de se expressar.

Cantar em inglês

Assim como a compreensão auditiva, a expressão oral pode ser treinada por meio das músicas. Mas, desta vez indo além do ouvir e passando a cantar junto com seu artista favorito.

Filmes e séries

Novamente, ver filmes e séries podem ajudar a treinar a fala, a diferença é que será preciso ir além e pausar o conteúdo para repetir as frases em voz alta, prestando atenção para proferir as palavras da forma como o ator disse.

Livros e revistas

Além dos conteúdos midiáticos, você também pode ler revistas e livros em inglês em voz alta, sozinho, com cuidado para articular as sílabas adequadamente. Uma dica importante que vale para qualquer uma das três formas de prática é gravar a si mesmo e depois escutar o áudio para identificar quais palavras foram mais complexas de dizer.

Conversação com colegas

Se tiver alguém com quem possa falar em inglês para praticar sua expressão oral, melhor ainda! Aproveite a oportunidade, pois dessa forma, sua prática ficará muito mais perto das situações reais e o estudo, muito mais eficiente.

Leitura (reading)

Essa habilidade linguística é a que permite ler textos em inglês, uma das mais desejadas por pessoas que trabalham com documentos, artigos acadêmicos, entre outros materiais escritos em inglês. Ler ajuda a ampliar o acesso ao conhecimento, já que oferece essa oportunidade de compreender materiais antes mesmo deles serem traduzidos.

Como treinar a leitura?

Da mesma forma como aprendemos a ler textos em português, a melhor forma de praticar a leitura é lendo textos em inglês. Porém, não basta ler uma vez ou outra, o ideal é criar uma rotina na qual o hábito da leitura esteja inserido e focar nele.

A nossa principal dica é escolher materiais de temas que despertem o seu interesse e começar por textos mais simples e ir evoluindo para os mais complexos. Por isso, é possível iniciar por textos de jornal, blog e revistas e seguir para livros, artigos acadêmicos, entre outros.

Praticar essa habilidade linguística é uma das melhores formas para conhecer palavras novas e aumentar o contato com sinônimos e expressões que irão enriquecer o seu conhecimento.

Escrita (writing)

A escrita é a habilidade linguística que permite que uma pessoa se expresse por meio da redação de textos em inglês. E é essencial para comprovar que uma pessoa tem completo domínio do idioma, pois demonstra a capacidade de construir frases e conhecimento sobre a gramática da língua inglesa.

Como treinar a escrita?

A habilidade de escrita pode ser praticada de diversas maneiras, por meio de pequenas redações. Cartas, bilhetes, e-mails para amigos e familiares são boas formas de começar a prática. Outra sugestão que temos é criar um diário pessoal com o que aconteceu em sua rotina. Assim como a leitura, o ideal é iniciar por pequenos textos e ir aumentando progressivamente, conforme for criando mais confiança.

Para ser capaz de compreender e se expressar plena e completamente em um idioma, é necessário dominar cada uma dessas habilidades citadas acima: expressão oral, compreensão auditiva, escrita e leitura. E é ainda mais importante ressaltar a importância de treinar todas as habilidades com o mesmo empenho enquanto estudamos inglês.

As Qualificações de Cambridge avaliam todas essas habilidades linguísticas para determinar se o candidato realmente domina o idioma e está no nível da qualificação escolhida para ele. Saiba mais sobre nossas qualificações em nosso site! Acesse aqui.