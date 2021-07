Gamificação: dicas para tornar o ensino de inglês mais divertido para os alunos!

Muitas vezes, a rotina de aprendizado pode ser exaustiva para os alunos, afinal absorver conteúdo de forma séria pode, por vezes, ser pouco lúdica. Entretanto, crianças e adolescentes também aprendem enquanto se divertem. E isso vale tanto para conteúdos regulares e disciplinas, como matemática ou idiomas, a exemplo do inglês, quanto para desenvolver habilidades sociais e comportamentais que não são tão privilegiadas em algumas metodologias tradicionais de ensino.

Aos poucos estamos vendo o retorno das aulas presenciais que em uma maior ou menor fração de tempo devem retornar de forma massivamente presencial. Dessa forma, logo as escolas e professores receberão em suas salas de aula estudantes que há mais de um ano adotaram novas tecnologias em uma das únicas frentes da sua vida que ainda não tinham sido grandemente transformada por ela: a educação.

Se no início da pandemia o desafio foi acelerar a digitalização do ensino, agora o grande enigma é como trazer essa inovação para a rotina dentro da escola. E uma das respostas pode estar em uma prática já bastante falada há algum tempo, mas que ainda não foi adotada de forma massiva nos currículos brasileiros:

O que é gamificação?

O termo gamificação vem da expressão em inglês, gamification, que significa aplicar elementos de jogos em atividades não relacionadas a jogos. Então, a estratégia sugere o uso de elementos que fazem parte dos jogos, como: progresso, pontuação, avatares, desafios e rankings dentro do contexto das aulas no dia a dia.

E a gamificação não é necessariamente feita por meio de tecnologia, podem ser dinâmicas em sala, individuais ou em equipe. Portanto, essa metodologia é uma forma de engajar os alunos e ainda promover a aprendizagem e ensinar seus alunos a resolverem problemas de maneira muito mais criativa.

Por que a gamificação apresenta tantos resultados?

Com tantos estímulos como computadores, smartphones, tablets, vídeo games, entre outros, está cada vez mais difícil e é um desafio entre os profissionais da educação descobrir novas maneiras de engajar os alunos.

A gamificação é uma maneira de aumentar o nível de engajamento, pois traz o “ambiente do aluno” para a sala de aula, trazendo os elementos que ele já conhece e domina e que fazem parte do dia a dia da criança e do adolescente. Além disso, permite que o estudante se veja como protagonista do seu próprio aprendizado, algo que é muito importante para tornar sua participação mais ativa.

Benefícios da gamificação

Aulas mais dinâmicas: ao expor o conteúdo de maneira diferente, mais lúdica as aulas inevitavelmente tornam-se mais dinâmicas, envolvendo e proporciona uma quebra de rotina, algo importante para estudantes motivados e interessados.

Engajamento: ao incorporar a gamificação na rotina de ensino, transformamos a aprendizagem dentro dos processos individuais dos alunos e é possível obter uma compreensão muito maior do assunto abordado.

Interação: é possível, também, realizar gamificação por meio de trabalhos em grupo. Com isso, os alunos conseguem interagir ainda mais entre si e, dessa forma, melhora a interação social.

Por onde começar a incluir gamificação no ensino de inglês?

English Adventures with Cambridge

Pensando na gamificação e para trazer esse conceito para a aprendizagem da língua inglesa, Cambridge English, em parceria com Minecraft: Education Edition, desenvolveu um universo inédito, que ajuda crianças a praticarem suas habilidades em inglês enquanto jogam e se divertem. Uma experiência cheia de diversão e ensino.

Focado em comunicação da vida real e nas habilidades de vocabulário, o English Adventures with Cambridge ajuda a desenvolver alunos com habilidades de nível A1 e acima no CEFR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas). Desenvolvido por especialistas em avaliação de Cambridge, o jogo ajuda os pequenos a descobrirem novas palavras, com criatividade e solucionar problemas dentro do jogo.

O nosso universo de Minecraft pode ser jogado por computador ou tablet. Compartilhe com seus alunos ainda hoje e comece a ensinar com diversão!