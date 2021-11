Escolha da escola: cinco dicas para abordar a importância das certificações de proficiência em inglês com os pais

Está aberta a temporada de matrículas escolares e é importante que os gestores e professores estejam preparados para sensibilizar e demonstrar para os pais todo o potencial dos diferenciais oferecidos pelas instituições em sua grade curricular.

Programas estruturados de inglês, por exemplo, que tenham um objetivo claro de qual nível de proficiência desenvolverá nos alunos ao longo dos anos é um fator de diferenciação que vem sendo valorizado por esse público em função de uma série de aspectos como, por exemplo, representar mais comodidade (ao concentrar toda a educação em um mesmo lugar, sem necessidade de locomoção – o que também de forma indireta significa economia).

E, para fortalecer seus programas e transmitir uma camada a mais de segurança para os pais em relação à qualidade do ensino ofertado, algumas escolas adotam a trilha de exames de Cambridge desde os anos iniciais da Educação Fundamental. Mas, será que eles sabem ao certo o que isso representa para o futuro dos seus filhos?

Ao conversar com os pais sobre os exames, os professores de crianças precisam estar prontos para garantir a eles que seus filhos terão muitos benefícios futuros ao iniciarem no universo da certificação em inglês desde cedo. Também precisam estar prontos para lidar com crenças típicas e objeções que alguns deles podem ter.

Se você busca dicas de como explicar o valor dos exames de Cambridge, os efeitos positivos que eles têm na motivação do aluno e quais oportunidades os estudantes obtêm ao se preparar para as certificações, confira aqui nossas cinco dicas:

1. Compreenda o ponto de vista dos pais

Os pais podem ter algumas crenças e conceitos errados sobre os exames. Isso pode impedi-los de entender por que eles são uma ótima escolha para seu filho.

Isso pode ser motivado por diferentes fatores:

Sua própria aprendizagem de línguas e experiência em exames

Contar com estereótipos sobre aprender uma língua e como isso “deveria” ser feito

Estar preocupado em ter grandes expectativas de seus filhos desde tão pequenos

Não querer gastar dinheiro extra.

Tente entender o ponto de vista de cada um e pense em respostas ou maneiras de apoiá-los em suas preocupações.

2. Explique como a avaliação apoia o aprendizado de sucesso

É importante que os pais entendam como um exame pode apoiar a aprendizagem de seus filhos. Reconhecidos em todo o mundo, os exames Cambridge English são a melhor escolha para seus alunos porque eles:

Ajudam a motivar os estudantes a melhorar seu nível de inglês

Desenvolvem todas as habilidades de que precisam para se comunicar no mundo real de uma forma divertida

Colocam a aprendizagem no centro da avaliação com métodos apoiados por pesquisas

Fornecem objetivos claros e medem o progresso da criança

Ajudam a identificar áreas de melhoria

Entregam melhorias mensuráveis.

3. Fale sobre os requisitos de aprendizagem de línguas

Ao falar com os pais, deixe claro quais são os requisitos para o aprendizado de um idioma e como Cambridge English pode apoiá-los.

Motivação – isso é crucial para os alunos desenvolverem suas habilidades em inglês.

Confiança – usar uma língua estrangeira requer confiança em todas as quatro habilidades (leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral [AB2] ). É particularmente importante para crianças e adolescentes que a confiança seja construída gradualmente e mantida ao longo do tempo.

Diversão – é mais provável que as crianças continuem motivadas se estiverem se divertindo.

Objetivos claros – ter metas claras e realistas aumenta a motivação dos alunos, pois eles têm uma melhor compreensão de como estão progredindo.

Nível e conteúdo corretos – as crianças ainda estão desenvolvendo suas primeiras habilidades no idioma e têm conhecimento de mundo e habilidades de raciocínio limitados. Por isso, terão melhor desempenho se os materiais que usam levarem esses fatores em consideração e forem adequados à sua idade e nível.

Prática – aprender qualquer nova habilidade requer prática e chegar a um bom nível leva tempo. Começar cedo ajudará a dar aos estudantes uma vantagem em sua jornada de aprendizagem de línguas ao longo da vida.

4. Forneça aos pais informações sobre a trilha de exames de Cambridge

Nossas qualificações para crianças – Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers – são um grande primeiro passo em sua jornada de aprendizagem. Aqui estão alguns grandes benefícios de comunicar aos pais sobre esses exames.

Nossas qualificações são projetadas especificamente para alunos em idade escolar e são baseadas em uma extensa pesquisa sobre como as crianças desenvolvem habilidades linguísticas.

Os exames estão alinhados com o Quadro Europeu Comum de Referência (CEFR). Esta é uma estrutura internacional que descreve a habilidade do idioma em seis níveis, de A1 para iniciantes a C2 para domínio independente. O CEFR descreve o que os alunos podem fazer normalmente em cada nível, usando uma série de declarações de exemplo.

Os exames possuem tópicos, gramática e vocabulário adequados voltados para a idade.

As tarefas usam situações cotidianas realistas para dar vida ao aprendizado.

Todas as crianças que fazem Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers recebem um certificado – nenhuma é reprovada no exame. Isso ajuda a aumentar sua confiança no inglês e dá a elas uma primeira impressão positiva de como é um exame.

Temos excelentes materiais gratuitos para ajudá-lo a comunicar aos pais os benefícios de nossos exames.

5. Compartilhe atividades que os pais podem fazer em casa

Temos muitas atividades gratuitas que os pais podem fazer em casa com seus filhos. Compartilhe-as com eles para que possam apoiar o que o filho está aprendendo na sala de aula.

E se você quiser oferecer ainda mais apoio aos pais, convide-os para seguir o nosso perfil no Instagram, que traz informações relevantes sobre os exames de Cambridge, de como a criança pode se preparar e muito mais.