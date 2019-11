É fácil aperfeiçoar o inglês sozinho! Confira 4 ferramentas gratuitas que podem te ajudar nisso

Aprender um novo idioma ou aprimorá-lo não é uma tarefa simples: exige muito foco, persistência e dedicação, ainda mais no caso daqueles que são mais distantes da nossa língua materna, como o inglês. A importância de dominá-lo é cada vez maior no dia a dia das pessoas e indispensável para quem deseja estudar fora ou conquistar melhores posições no trabalho. E todo mundo sabe que isso leva tempo e demanda empenho e força de vontade, mas mesmo assim não precisa ser algo chato!

Atualmente estão disponíveis inúmeros jogos, aplicativos e plataformas que te ajudam a assimilar o idioma de maneira mais leve e divertida. E para você que está em busca de alternativas para treinar e desenvolver as habilidades na nova língua, Alberto Costa, senior assessment manager de Cambridge Assessment English, departamento da Universidade de Cambridge voltado para exames de proficiência em inglês e preparo de professores, listou abaixo algumas plataformas que podem ser muito interessantes pra isso:

Write&Improve

Desenvolvido por Cambridge English, o Write&Improve é um recurso voltado para a prática e estímulo da escrita em inglês. De maneira simples e intuitiva, o usuário escolhe um tema, escreve seu texto no idioma e submete a um sistema que retorna um feedback em segundos do que pode ser melhorado em termos de gramática e vocabulário, o que inclui dicas sobre pronomes faltantes, palavras pouco usadas ou grafias e construções incorretas, por exemplo.

A partir disso, o usuário pode refazer sua redação e submeter à correção novamente. O progresso é acompanhado em um gráfico que contabiliza a quantidade de vezes que o conteúdo foi reescrito e sua evolução em termos de nível, ele segue os parâmetros internacionais do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), o quadro categoriza o domínio em níveis desde o A1, considerado básico, até o C2, correspondente à proficiência plena.

É possível escolher entre os níveis iniciante (que conta com temas como e-mail de apresentação e descrição da vida cotidiana); intermediário (com temáticas mais aprofundadas como reportar um problema de extravio de mala para a companhia aérea ou discorrer sobre o que acontece quando não há uma boa conexão com a internet); ou ainda avançado (em que são exigidas construções mais complexas como uma carta de candidatura ou uma análise sobre um serviço).

Quiz Your English

Para quem gosta de competições e quer melhorar e testar o idioma enquanto se diverte, o Quiz Your English é ideal. O aplicativo possui jogos rápidos de cinco perguntas cada, que contemplam uma grande variedade de níveis e temas, como estudos, viagens e estilo de vida. A partir dessa primeira escolha os jogadores podem desafiar seus amigos em tempo real onde quer que eles estejam ou contam com a opção de entrar em batalhas com gamers em diferentes países. Ao todo são cinco séries que incluem perguntas relacionadas com a gramática e o vocabulário voltados para atividades do dia-a-dia.

À medida que a pessoa avança de nível, ela ganha pontos para subir no ranking e moedas virtuais que podem ser trocadas por power-ups (poderes/vantagens) no jogo. É possível também analisar as perguntas e respostas de rodadas anteriores ​para verificar quais foram os erros e acertos e solicitar revanches. Para baixar, basta clicar aqui.

Speak&Improve

Irmão mais novo da funcionalidade acima, o Speak&Improve, também criado pelo departamento da universidade britânica, ajuda a melhorar a pronúncia de vários alunos ao redor do mundo. Com interface simples e divertida, é possível conversar com o robô Sandi, que faz algumas perguntas a respeito de temas genéricos. Depois disso, sua nota de produção oral é retornada de forma precisamente alinhada com o CEFR. E, a partir da dificuldade sentida, é possível retornar às questões e respondê-las novamente para melhorar a pontuação e o desempenho. O treino dessa maneira te ajuda a entender seus desafios pessoais e a desenvolver estratégias para aprimorar a capacidade de falar inglês em situações diversas como no trabalho, nos estudos, em testes de proficiência ou apenas a passeio em países estrangeiros.

Bônus!

Podcasts

O listening, habilidade auditiva, é uma das partes essenciais para o aprendizado do inglês e também uma das mais delicadas no aprofundamento em função, por exemplo, dos diferentes sotaques. Essa habilidade está englobada na maioria dos aplicativos e plataformas que se propõe a estimular o aprendizado, mas há um recurso que pode ser um grande aliado: os podcasts em inglês. Para quem está começando, uma boa opção é o ESL Pod, programa criado por dois americanos (Jerry e Lucy) e totalmente em inglês! Eles conversam a respeito de assuntos corriqueiros e temais fáceis, sempre parando para explicar alguns termos utilizados. Além disso, eles têm uma linguagem e fala extremamente clara.

