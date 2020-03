B2 First: detalhando as sessões do exame de proficiência

Há pouco tempo abordamos aqui uma visão geral sobre a certificação mais buscada de Cambridge English no Brasil, o exame B2 First. Depois de passar por sua história, aceitação ao redor do mundo e alguns dados técnicos a respeito das suas aplicações para a trajetória de vida de cada um, é chegada a hora de entender de forma mais detalhada de cada uma das partes dessa avaliação.

A prova é dividida em quatro componentes que são chamados de papers: reading and use of english, que são referentes à leitura e uso do inglês; writing, escrita; listening, que diz respeito à compreensão auditiva e o speaking, que é a habilidade oral. Hoje falaremos sobre as duas primeiras. Confira abaixo:

Reading and Use of English

Essa etapa testa suas habilidades de interpretação de texto e seu conhecimento e uso de vocabulário e gramática. Durante 1 hora e 15 minutos o candidato precisa resolver as sete partes do paper. Nas primeiras são apresentados três textos curtos com tarefas diferentes que inclui completar as lacunas com diferentes tipos de palavras.

Na quarta etapa é preciso reescrever frases de uma maneira diferente. As questões de cinco à sete têm textos e tarefas de compreensão. Primeiro há um texto longo com oito perguntas de múltipla escolha e, então, um texto com espaços em branco que você deve completar escolhendo a sentença correta, além de uma tarefa de múltiplas combinações.

Todos os textos são sobre temas de interesse geral. Os critérios de avaliação são: quão bem você pode usar uma variedade de vocabulário e gramática e o domínio de uma variedade de habilidades de leitura, incluindo a compreensão de detalhes, opiniões e sentimentos, organização do texto e da ideia principal.

A melhor dica para se preparar para essa atividade, assim como a tarefa de escrita, é ler o máximo possível e variar nos formatos de texto.Tente ler contos e histórias curtas; artigos de jornais e revistas; textos informativos – como sites de viagens ou enciclopédias on-line; análises e críticas de livros e filmes. Se você possui algum interesse especial ou hobby, tente ler sobre ele tanto quanto puder em inglês.

Também é muito útil usar um dicionário monolíngue durante a preparação para o exame. Eles contêm informações detalhadas sobre como palavras e frases são usadas e não apenas o seu significado. Tudo isso ajudará com o emprego de pronomes e phrasal verbs, por exemplo.

Writing

O paper do teste de escrita tem duas partes que devem ser resolvidas em um total de 1 hora e 20 minutos. Na primeira o enunciado pede que o candidato escreva uma redação que mostre sua opinião sobre o tema da prova, usando duas ideias pré-definidas e uma própria. Já a segunda permite que cada um escolha entre três perguntas diferentes e escreva um artigo, um email, um relatório ou uma resenha baseada na escolha pessoal.

Os critérios de avaliação são:

Conteúdo, que leva em consideração se a tarefa foi executada com eficiência e com qualidade;

Habilidade comunicativa, que se concentra na estrutura gramatical;

Organização das ideias, que avalia os argumentos e a lógica empregada;

Domínio do idioma, ou seja, poucos erros de ortografia e de gramática e a gama de vocabulário utilizado.

Um ponto da prova que tende a deixar os candidatos nervosos é o número limite de palavras para cada tarefa. Para que isso não impacte o desempenho, duas dicas são fundamentais: treinar a produção de textos nos modelos exigidos pelo exame para dosar o tempo de maneira suficiente para planejar, escrever e revisar o conteúdo; e também focar em sempre responder o que o enunciado pede.

Durante esses treinos, é recomendável buscar exames anteriores e materiais próprios, como é o caso dos que são desenvolvidos por Cambridge University Press – que possui títulos como Complete First Certificate, Cambridge English First 2, Compact First, Making Progress to First Certificate, entre outros – e observar nos exercícios resolvidos como os autores desenvolvem cada um dos itens dos critérios de avaliação dentro do contexto.

Depois, ciente de como pensar estrategicamente cada um deles, a dica é explorar os itens em que as dificuldades se concentram. Por exemplo, se for a organização das ideias, foque em como o escritor organiza seus pensamentos em parágrafos. Pense em como ele chegou a esse formato e estude como ele construiu o link entre cada parágrafo.

No próximo material nós aprofundaremos as outras duas sessões do exame B2 First: listening e speaking. A ideia é que, ao final dessa série de artigos, você esteja totalmente pronto para aplicar à certificação de proficiência mais procurada no país.