B2 First: detalhando as sessões do exame de proficiência

Em textos anteriores nós apresentamos o exame B2 First de Cambridge English, que é uma das certificações mais populares do departamento no Brasil, correspondendo a 30% de todas as certificações realizadas anualmente no País. Além disso, também detalhamos as primeiras seções do exame, reading and use of english, que são referentes à leitura e gramática; e writing, que diz respeito à escrita. Ao todo, a prova é divida em quatro sessões (ou papers).

Hoje falaremos das duas últimas sessões: o listening, que é a compreensão auditiva e o speaking, habilidade oral, completando assim uma explicação geral a respeito dos papers do exame. Confira abaixo:

Listening

O listening tem como objetivo testar as diferentes habilidades de compreensão auditiva em situações cotidianas, como ouvir informações, opiniões ou detalhes e também o entendimento do contexto geral de todo o conteúdo.

Há quatro partes no componente de listening e também existe uma mistura de monólogos (apenas uma pessoa falando) e diálogos (duas ou mais pessoas falando). O tempo de prova é de aproximadamente 40 minutos e as tarefas incluem responder perguntas de múltipla escolha com enunciados curtos e longos; completar espaços enquanto ouve-se um texto mais longo; e opções de correlação para monólogos curtos.

No momento da prova a ansiedade pode ser controlada com uma recomendação simples: sempre ler as perguntas antes de iniciar o áudio. Os enunciados podem ajudar a se concentrar no conteúdo para encontrar as respostas que precisam ser dadas. Cada gravação é repetida duas vezes.

Mas, antes da prova também é indicado treinar os ouvidos! Há uma enorme oferta de gravações e vídeos na internet, como clipes musicais, podcasts, palestras, transmissões ao vivo de emissoras de TV, estações de rádio e sites especialmente desenvolvidos para que pessoas de diferentes países interajam.

Tente variar o formato para se acostumar com diferentes abordagens e sotaques. Essa preparação é o que propicia o aprendizado do idioma de forma definitiva, e não apenas para o exame.

Speaking

A sessão de speaking é a que costuma gerar mais ansiedade nos candidatos. Ela dura cerca de 14 minutos e é realizada em pares, ou ocasionalmente em trios. Na primeira parte é estimulada uma conversa geral entre o examinador e cada candidato. Em seguida, os indivíduos se revezam para falar por cerca de 1 minuto sobre duas fotografias. Já na terceira parte os dois participantes discutem uma tomada de decisão e tópicos relacionados à tarefa.

Você será testado em diferentes aspectos da expressão oral, como:

Pronúncia;

Emprego de boa gramática e vocabulário;

Organização de ideias;

Interação em discussões com outras pessoas.

É permitido durante a prova que o candidato peça ao seu examinador para repetir a pergunta, caso não esteja certo do seu significado. Para ganhar mais segurança, ouvir com calma o que o seu par expõe para que você elabore sua resposta é uma boa opção. Para se familiarizar com o que te espera, é uma boa ideia conferir um simulado desse paper nesse link aqui.

Além disso, não faça do speaking, nem do exame como um todo, um “bicho de sete cabeças”. Falar inglês é possível e quanto mais você treinar, mais natural isso será. Para se preparar converse com pessoas diferentes, em situações diferentes e sobre temas variados. Grave sua voz dissertando sobre assuntos de interesse e ouça isso para checar o que é possível aperfeiçoar. Isso vai ajudar bastante na segunda parte do exame.

Durante esses treinos, é recomendável buscar exames anteriores e materiais próprios, como é o caso dos que são desenvolvidos por Cambridge University Press – que possui títulos como Complete First Certificate, Cambridge English First 2, Compact First, Making Progress to First Certificate, entre outros – e observar nos exercícios resolvidos como os autores desenvolvem cada um dos itens dos critérios de avaliação dentro do contexto.