Professora que tem diploma falso admite que não foi aluna de Harvard

A professora de ensino técnico Joana D’Arc Félix de Sousa divulgou nota na manhã desta quarta-feira, 15, dizendo que o Estadão quer “denegrir” a sua imagem. No mesmo texto ela admite que não foi aluna da Universidade Harvard nem concluiu seu pós-doutorado na instituição, como vinha repetindo há alguns anos. O Estadão publicou ontem reportagem em que revelou que Joana não foi formada em Harvard e que apresentou um diploma falso para provar o pós-doutoramento.

“Tudo o que foi publicado, já está sendo apurado por um advogado ligado ao movimento negro brasileiro porque tenho certeza que ainda estão achando que os negros (as) ainda tem que viver na senzala (sic)”, diz a nota da professora. “Não tenho o pós doutorado concluído e por isso, não tenho o diploma de pós doutorado e muito menos diploma falso (sic)”, continua.

Ao ser confrontada pela reportagem, Joana disse esta semana que o diploma enviado ao Estadão foi feito para uma encenação. Trechos da entrevista da professora podem ser ouvidos no podcast do Estadão, que conta os bastidores da reportagem de hoje.

O documento foi submetido à Harvard e a instituição confirmou que não emite esse tipo de diploma. O professor emérito de Harvard Richard Holm, cujo nome está no documento enviado por Joana, também confirmou à reportagem que a assinatura não é dele e que nunca ouviu falar da professora.

A biografia de Joana estava prevista para virar filme, em produção anunciada pela Globo Filmes no mês passado. Ela ganhou notoriedade por uma história de superação: nasceu numa família muito pobre e teria chegado à universidade mais conceituada do mundo.

A atriz Taís Araújo faria o papel da professora, mas desistiu alegando ser clara demais para interpretá-la, e ressaltou que continuava participando da produção.

Ontem, pouco antes de o Estadão publicar a reportagem, Taís coincidentemente postou uma foto com Joana no Instagram e no Twitter dizendo que haviam tido uma reunião. “Falamos muito sobre química, fórmulas, patentes e coisas que não entendo, mas fingi que sabia de tudo, só pra dizer que sou amiga de uma pessoa que fez pós-doutorado em Harvard”, dizia o texto da atriz. Após a reportagem do Estadão, Taís apagou o post.