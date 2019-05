Ministro da Educação diz que primeiro ano na USP foi “um inferno”

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmou em um vídeo na sua conta no Twitter que é mesmo dele o boletim que circulava nas redes sociais com suas notas quando era aluno na Universidade de São Paulo (USP). “Não é fake news”, diz Weintraub. O documento mostra cinco notas zero para o aluno, em disciplinas como introdução à economia, história econômica geral e introdução à sociologia.

No vídeo, em que aparenta estar emocionado, o ministro conta que o boletim se refere ao seu primeiro ano de faculdade na USP. “Foi um inferno”, afirma. “Meus pais se separaram, teve o Plano Collor, minha família desmanchou, eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar um parafuso no braço. Fiquei seis meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral”. Nesse momento, Weintraub desabotoa a camisa e mostra uma cicatriz “de 15 centímetros”.

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Questionada, a USP não havia confirmado que se tratava efetivamente do boletim do ministro porque a informação é confidencial. Weintraub cursou Ciências Econômicas na Faculdade de Economia e Administração (FEA) entre 1989 e 1994.

A USP também diz não saber como o histórico escolar foi acessado já que o sistema é fechado. O boletim foi postado no Twitter pelo cientista político e escritor Alberto C. Almeida, que comentou que Weintraub era “bom de balbúrdia”, numa referência à entrevista dada pelo ministro ao Estado em que avisou que cortaria verbas de universidades federais.