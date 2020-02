MEC não libera resultados do Fies, marcados para esta quarta-feira

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou os resultados do Fies (Financiamento Estudantil), que estavam programados para serem liberados nesta quarta-feira. Estudantes têm reclamado nas redes sociais desde cedo da falta de informação do MEC. A página do Fies continua informando que “os resultados serão divulgados no dia 26 de fevereiro”.

Procurado pela reportagem, o MEC apenas informou por volta das 19h30 que os resultados do Fies ainda vão sair nesta quarta-feira. Não informou, no entanto, qual horário isso ocorreria e nem a razão do atraso.

Segundo fontes, o departamento de tecnologia da informação do MEC está sobrecarregado e o adiamento está relacionado a isso.

No fim de 2019, o MEC mudou as regras do programa. Para 2021, foi reduzida pela metade a previsão de oferta de contratos do Fies, de 100 mil para 50 mil. Também passou a ser exigida nota mínima de 400 pontos na redação.

As regras atuais valeram até este processo seletivo, cujas inscrições terminaram em 14 de fevereiro.

Por meio do Fies, o governo paga as mensalidades de estudante em instituições de ensino superior particulares e os beneficiários precisam devolver o valor do financiamento após a formatura.