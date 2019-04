Delegado da PF vai assumir órgão que cuida do Enem

O delegado da Polícia Federal Elmer Vicenzi será o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O órgão é o responsável pelas avaliações do Ministério da Educação (MEC), entre elas o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vicenzi é especialista em Direito Penal e fez um MBA em Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele foi também diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), onde implementou a carteira digital de habilitação. O nome dele foi confirmado oficialmente pelo ministério da Educação.

Elmer Vicenzi vai assumir o Inep FOTO: é Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O cargo está vago desde que o ex-presidente Marcos Vinícius Rodrigues foi demitido pelo também ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez, no dia 26 de março. Depois que o Enem foi roubado da gráfica em 2009, em sua primeira edição como o maior vestibular do País, o Inep desenvolveu uma grande estrutura de logística e segurança. Mesmo assim, o exame sofre com denúncias de fraude ano a ano.

A gráfica que imprimia o Enem faliu há cerca de 15 dias e até hoje o Inep não divulgou como resolverá a questão. A previsão era de que as provas começassem a ser impressas no mês que vês. Há denúncias de irregularidades e favorecimento da RR Donnalley (a gráfica falida) em licitações feitas no Inep.

Hoje, o ministro Weintraub recebeu o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamim Zimler, revisor do processo no órgão sobre as denúncias envolvendo a licitação de 2016. Essa foi a última vez que o Inep abriu concorrência para a impressão do Enem. Em outros anos, o contrato foi renovado com a RR Donnalley. O julgamento no TCU deve ser no dia 24 de abril.

O Inep ainda é responsável pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que avalia crianças desde a alfabetização até o ensino médio. No mês passado, o Estado revelou que a gestão de Jair Bolsonaro não mais faria provas para as alunos em fase de alfabetização. Foi mais um episódio da crise que se instaurou no MEC desde o início do ano. O ex-ministro Vélez disse que não sabia da mudança e demitiu o presidente do Inep.