Atual responsável pelas Fatecs em SP deve ser secretário da educação básica no MEC

O atual vice diretor superintendente do Centro Paula Souza, Luiz Antonio Tozi, deve ser o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. O cargo é um dos mais importantes do MEC porque cuida das políticas de educação infantil, fundamental e médio no governo federal.

Apesar disso, sua atuação atual é focada no ensino superior; dentro do Paula Souza, ele é responsável pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs), do governo de São Paulo. Tozi é engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com mestrado e doutorado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição em que ele também integra os Conselhos Consultivo Externo.

Ele teria sido indicado justamente por profissionais do ITA que estão ajudando o futuro ministro Ricardo Veléz Rodríguez na composição da pasta. O ITA é uma instituição universitária pública ligada ao Comando da Aeronáutica (COMAER), com cursos na área de engenharia aeronática, aeroespacial e eletrônica.

Tozi assumiu o cargo de vice-diretor-superintendente do Centro Paula Souza em novembro de 2016. Até então, era diretor da Fatec de São José dos Campos. Deixou o cargo, mas continuou como professor, acumulando com o cargo de vice. Segundo fonte, ele já conversou com Rodriguez e aceitou o cargo.

Há informações também de que o cientista político Antônio Flávio Testa, pesquisador da Universidade de Brasília (UNB), deve ser o secretário-executivo do MEC. Testa fazia parte do grupo técnico que auxilia o presidente eleito Jair Bolsonaro desde a campanha.