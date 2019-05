Blog Renata Cafardo

Ministro da Educação estuda dar bolsa para quem tiver nota alta no Enem e quiser ser professor

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda criar uma bolsa para jovens que queiram ser professores do ensino básico. A ideia seria a de premiar alunos com altas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que quiserem cursar Pedagogia. Weintraub tem se reunido com fundações que apoiam a educação e a proposta surgiu