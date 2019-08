750 educadores participam do evento

No dia 31 de julho, no Campus Panamby, aconteceu o VIII Entre Professores, evento dedicado à formação docente. A edição de 2019 reuniu mais de 750 educadores e orientadores educacionais, envolvidos em mais de 30 atividades, como workshops, oficinas, palestras e troca de práticas pedagógicas.

A abertura oficial contou com as palavras do Dr. Marcos Bitelli, presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, e da Dra. Silmara Casadei, Diretora Geral Pedagógica e Educacional do Colégio. Também marcaram presença Christian Buelau, Vice-Presidente da Fundação, Caio Thomas, Diretor Geral Executivo, Mauritius von Dubnitz, Diretor de Relações Institucionais da Fundação, além dos Diretores do Colégio e suas equipes.

No auditório Oscar Niemeyer, a palestra “Nova BNCC do Ensino Médio”, ministrada pela jornalista e diretora do Instituto Inspirare, Anna Penido, apresentou as principais mudanças propostas para o Novo Ensino Médio, aprofundando orientações sobre a flexibilização curricular e os itinerários futuros. Em seguida, o tema “A educação do futuro e a formação de professores”, foi percorrido pelo Prof. Dr. Mozart Neves Ramos, do Instituto Ayrton Senna, tratando as grandes questões sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que passaram a fazer parte do dia a dia das escolas.

Neste encontro, o Porto contou também com uma importante convidada internacional, a Dra. Najat Quakrim-Soivio, membro da equipe da Secretaria de Educação da Finlândia, que apresentou as ações promovidas na educação em seu país. A Dra. Najat também conversou com os professores do Fundamental sobre o tema Aprendizado e Avaliação.

No encerramento, os educadores contaram com um momento muito especial: a integração de todos, apresentando seus múltiplos talentos!