O Colégio Visconde de Porto Seguro renovou a certificação internacional de Escola Alemã de Excelência no Exterior, que reconhece a qualidade em escolas no exterior que seguem os padrões de ensino e gestão escolar alemãs.

A auditoria durou 16 dias e foi realizada por um Comitê formado por três inspetores do governo alemão.

A Certificação de Qualidade obtida pelo Porto é assinada pelo presidente da República Federal da Alemanha e enaltece a Escola no Brasil e no exterior, além de reafirmar o comprometimento da Instituição com o idioma, a cultura e o projeto pedagógico alemães. O selo de “Escola Alemã de Excelência no Exterior” é válido por um período de 6 anos.