Presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro condecora Secretário de Educação do Estado de São Paulo como Grão-Mestre

O Presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, Doutor Marcos Bitelli, representando o Núcleo MMDC “Caetano de Campos” fez a imposição da Ordem do Mérito MMDC do Núcleo MMDC “Caetano de Campos” em momento solene de posse ao novo Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossielli Soares da Silva,

A cerimônia ocorreu de forma singela e significativa, no Gabinete do Secretário, na sede da Secretaria de Educação do Estado e, na ocasião, Dr. Bitelli, representando o Conselho da Ordem e Grã-Cruz, fez a imposição forma a Rossielli da Medalha de Grão-Mestre e entrega do respectivo diploma, grau mais elevado dessa condecoração oficial.

Criada em 2016 pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a Ordem do Mérito tem como objetivo reconhecer os serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas, do Brasil e do exterior, na área da Educação. A honraria tem inspiração nos ideais de de 1932, valorizando a conquista dos direitos constitucionais “A Constituição Federal tem como pilar fundamental a dignidade da pessoa humana que se realiza a partir da educação que é a base dessa dignidade”, disse Bitelli na oportunidade.